Presentaron el libro “Herrera es mi Pueblo” en el marco del 125° aniversario de la localidad

Hoy 10:50

En el marco de los 125 años de la fundación de Herrera, se llevó a cabo la presentación del libro “Herrera es mi Pueblo” (Segunda Edición), escrito por el docente Fabián Fuentes, Rector del Instituto de Formación Docente Nº12. El emotivo acto tuvo lugar en la sede social del Club Sportivo Comercio, y formó parte de la agenda de actividades culturales por el aniversario de la localidad.

El panel de presentación estuvo integrado por los docentes Miguel Navarro, Silvia Herrera y Félix Ibasca, quienes ofrecieron a los presentes un repaso del contenido del libro y de las historias que allí se recopilan.

Durante su intervención, el autor destacó que su obra “no se trata de algo personal, sino de poner en valor la historia de esta comunidad centenaria”, marcada por su fundador José de la Cruz Herrera, de origen español, y por símbolos identitarios como “sus casonas, la llegada del tren y el trabajo de las rosqueteras”.

El evento contó con la presencia del Comisionado Municipal Marcos Bravo, la Secretaria Comunal Alcira Escalada, el Diputado Provincial Marcelo Mansilla, docentes, referentes locales y público en general que acompañó este homenaje a la historia y la cultura herrerense.

La parte artística estuvo a cargo de los estudiantes de segundo año del Profesorado en Educación en Biología (PEB), quienes interpretaron escenas de la época dorada de la llamada “estrella del norte”, evocando las costumbres, los personajes y las tradiciones del pueblo. La jornada culminó con la interpretación musical de Mario Palavecino, quien presentó la canción dedicada a este querido rincón santiagueño.