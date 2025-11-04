El fuerte comunicado de Central Córdoba tras las declaraciones de Omar De Felippe: “No reflejan la realidad de los hechos”

El club del barrio Oeste salió al cruce de los polémicos dichos del DT tras el empate ante Racing.

Tras el empate sin goles de este lunes ante Racing, el entrenador de Central Córdoba Omar De Felippe sorprendió en conferencia de prensa disparando contra la dirigencia del club. “Estoy agradecido al cuerpo técnico a pesar de que algunas cosas todavía no se cumplieron, no cobraron el premio de la Copa Argentina que se ganó y seguimos todos los días a la mañana para que estos chicos puedan clasificarnos. Le entregamos todo al club y al equipo. Tenía que decirlo porque muchos no saben estas cosas", expresó el DT.

Las polémicas declaraciones no pasaron desapercibidas en el Mundo Ferroviario. En ese sentido, el club emitió un fuerte comunicado este martes refutando los dichos del DT.

EL COMUNICADO DE CENTRAL CÓRDOBA:

El Club Atlético Central Córdoba desea manifestar su respeto y reconocimiento al Sr. Omar De Felippe y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso demostrado durante su gestión al frente del plantel profesional.

No obstante, ante algunas expresiones vertidas en conferencia de prensa respecto al cumplimiento de compromisos económicos por parte de la institución, consideramos oportuno realizar las siguientes aclaraciones:

En primer término, el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada, es decir, por adelantado y no simplemente al día, tal como fue reconocido por el propio entrenador en su conferencia de prensa brindada la semana pasada, luego del encuentro frente a Huracán, donde destacó el esfuerzo que realiza el Club para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Asimismo, de la totalidad de los premios devengados a la fecha, ya se ha abonado el 92% del total pactado, quedando pendiente únicamente el 8% restante, cuyo pago se encuentra planificado para concretarse en el transcurso de la presente semana, situación que fue debidamente comunicada al cuerpo técnico.

El Club Atlético Central Córdoba realiza un constante esfuerzo económico y logístico para asegurar que el cuerpo técnico y el plantel profesional cuenten con las mejores condiciones posibles en cada competencia, garantizando viajes en avión, estadías en hoteles de calidad, alimentación y todos los recursos necesarios para su desempeño.

Por todo ello, las declaraciones vertidas nos generan cierta sorpresa, ya que no reflejan la realidad de los hechos ni el espíritu de colaboración y respeto que ha caracterizado la relación entre las partes.

El Club reafirma su compromiso con la transparencia, el profesionalismo y el reconocimiento al trabajo realizado, valores que forman parte de su identidad institucional.