El Ministerio de Salud lanzó oficialmente la Estrategia HEARTS para fortalecer la atención cardiovascular

El lanzamiento oficial será este miércoles 5 de noviembre en el Auditorio “Ramón Carrillo”, con participación presencial y virtual de equipos de salud de toda la provincia.

Hoy 12:46

El Ministerio de Salud anunció que mañana 5 de noviembre a las 9 h se realizará el Lanzamiento Oficial de la Estrategia HEARTS, junto con una capacitación dirigida a directores, coordinadores y equipos de salud de toda la provincia. La actividad se desarrollará en el Auditorio “Ramón Carrillo” y contará con participación presencial y virtual.

Del anuncio participaron la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el responsable del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Dr. Luis Orellana; la directora de APS, Dra. Martha Tarchini; y el titular de Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán, quienes destacaron la importancia estratégica de esta iniciativa internacional promovida por la OPS/OMS.

La ministra Nassif informó que la provincia adhiere formalmente a HEARTS, un modelo de atención basado en la Atención Primaria de la Salud que busca identificar precozmente enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial, una de las principales causas de muerte en el país y la región.

“Esta estrategia nos permitirá avanzar hacia un modelo de atención estandarizado, fortalecer la detección temprana y mejorar la calidad del cuidado. Con HEARTS iniciaremos un ciclo de capacitaciones y la implementación de protocolos que ordenan el trabajo de los equipos de salud y favorecen intervenciones más efectivas”, expresó la ministra.

El Dr. Luis Orellana señaló que el lanzamiento de mañana representa un hito para la provincia: “nos orienta con claridad sobre cómo controlar la hipertensión, evaluar riesgos y organizar tratamientos basados en evidencia”.

Orellana adelantó que la capacitación de mañana estará a cargo del Dr. Mauro Ruise e incluirá la presentación de la vía clínica para el control de la hipertensión, una herramienta central que simplifica y ordena la atención desde el primer nivel.

El Secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, destacó que HEARTS se integra al enfoque provincial de fortalecimiento de la Atención Primaria: “Es un paso fundamental para prevenir eventos cardiovasculares, promover controles periódicos y fomentar hábitos saludables. La estandarización del tratamiento y el seguimiento continuo de los pacientes son claves para mejorar su calidad de vida”.

En la misma línea, la Dra. Martha Tarchini y el Lic. Gonzalo Terán señalaron que la estrategia permitirá profundizar el trabajo territorial, reforzando el rol de los equipos de APS y de salud comunitaria en la detección temprana y acompañamiento de personas con riesgo cardiovascular.

Durante el anuncio, se reiteró la invitación a municipios, universidades, instituciones científicas y organizaciones vinculadas a la salud para sumarse a la capacitación y al proceso de implementación.

“Esto nos involucra a todos. Cuantos más actores participen, más posibilidades tendremos de mejorar el control de la hipertensión y reducir la mortalidad cardiovascular en la provincia”, enfatizó Orellana.