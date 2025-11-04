Hamas entregó a la Cruz Roja en Gaza otro cuerpo de un rehén israelí

Fuentes militares confirmaron que el cuerpo fue recuperado en el barrio de Shujaiya, en el marco de las operaciones de búsqueda activamente supervisadas por mediadores y la Cruz Roja.

Hoy 19:24

Las autoridades israelíes confirmaron el martes que sus fuerzas recibieron de la Cruz Roja los restos mortales de un rehén devuelto por Hamas en la Franja de Gaza. La operación se realizó en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, que exige la devolución de todos los rehenes —vivos y fallecidos— retenidos por las milicias palestinas desde el inicio de la tregua, el pasado 10 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el comunicado emitido por la oficina del primer ministro israelí, el ataúd fue trasladado desde Gaza por un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y entregado dentro del enclave a efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del servicio de inteligencia Shin Bet. Posteriormente, los restos fueron transportados a territorio israelí y derivados a un centro forense para su identificación.

Te recomendamos: Israel identificó los restos de los últimos tres rehenes entregados por Hamas

“Israel ha recibido, vía la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído que fue entregado a una fuerza conjunta dentro de la Franja”, detalló el texto oficial.

Fuentes militares confirmaron que el cuerpo fue recuperado en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, en el marco de las operaciones de búsqueda activamente supervisadas por mediadores y la Cruz Roja.

Hamas aseguró en su mensaje que la recuperación se realizó “durante operaciones de excavación y búsqueda” cerca de la línea donde opera el ejército israelí, y reiteró su compromiso de completar el retorno de todos los cuerpos previstos en la tregua.

Hazem Qassem, portavoz del grupo islamista, señaló que “estamos trabajando para culminar todo el proceso de entrega de cadáveres de los rehenes a pesar de las dificultades”. El vocero añadió que solicitaron apoyo logístico de los mediadores y de la Cruz Roja para acceder y excavar en zonas muy afectadas por los bombardeos en Gaza.

Con esta entrega, ya son 21 los cuerpos de rehenes recuperados por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. De ellos, 18 corresponden a ciudadanos israelíes, uno a un nacional tailandés y otro a un ciudadano nepalí, según detallaron las fuentes oficiales.

Al declarar el cese de hostilidades, Hamas retenía en Gaza a 48 personas: 20 vivas (que ya han sido liberadas) y 28 fallecidas cuyos restos deben ser repatriados conforme al acuerdo mediado por Washington.

A pesar del trabajo conjunto, el proceso no ha estado exento de tensiones. Israel acusa a Hamas de demorar la localización y devolución completa de los cuerpos pendientes.

El ejército subrayó en su última comunicación que “Hamas está obligado a cumplir con el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para liberar a los rehenes fallecidos”. El Estado israelí mantiene la prioridad de cerrar cuanto antes este capítulo y sigue a la espera de la repatriación de otros ocho cuerpos de víctimas secuestradas el 7 de octubre, día en el que el ataque de Hamas mató a unas 1.200 personas y dejó casi 250 secuestrados, según el balance oficial.

Por su parte, las autoridades palestinas y el brazo armado de Hamas insisten en que la dificultad para ubicar los cuerpos de los rehenes radica en la magnitud de la destrucción de Gaza. Advierten que muchas de las zonas clave han quedado sepultadas bajo los escombros y que algunos cuerpos aún se encuentran inalcanzables sin maquinaria especial y permisos seguros de acceso.

El acuerdo de tregua permitió la entrada de ayuda humanitaria y la reducción temporal de los bombardeos, pero la situación en la Franja sigue siendo crítica y el número total de víctimas, según el Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamas— superaría los 68.500 muertos y más de 170.000 heridos desde el inicio del conflicto.

Las organizaciones humanitarias y los mediadores señalan que la entrega gradual de los restos es aún una exigencia pendiente de la comunidad internacional para avanzar hacia una solución más estable en la región.