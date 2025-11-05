Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 23º
X
Regionales

Fuerte tormenta causó numerosos destrozos en una localidad chaqueña

Los pobladores de Hermoso Campo debieron soportar un vendaval que incluyó la caída de granizo y gran cantidad de agua.

Hoy 08:05

Tal como lo advertía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en una alerta emitida durante la jornada del martes, la tormenta llegó pasada las 22 horas y produjo serios daños, caída de granizo, daños materiales y corte de energía eléctrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comunicado de la policía de la vecina provincia de Chaco señaló, pasadas las 22, que  "se produjo una fuerte tormenta eléctrica con caída de granizo y ráfagas de viento en la localidad de Hermoso Campo".

Según precisó Diario Norte de Chaco, se produjo también el corte en el suministro eléctrico y en la señal de internet.

TEMAS Chaco Tormenta

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  3. 3. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  4. 4. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
  5. 5. "Los últimos cambios en el gabinete son un refuerzo del poder de los hermanos Milei"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT