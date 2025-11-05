Fuerte tormenta causó numerosos destrozos en una localidad chaqueña

Los pobladores de Hermoso Campo debieron soportar un vendaval que incluyó la caída de granizo y gran cantidad de agua.

Tal como lo advertía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en una alerta emitida durante la jornada del martes, la tormenta llegó pasada las 22 horas y produjo serios daños, caída de granizo, daños materiales y corte de energía eléctrica.

El comunicado de la policía de la vecina provincia de Chaco señaló, pasadas las 22, que "se produjo una fuerte tormenta eléctrica con caída de granizo y ráfagas de viento en la localidad de Hermoso Campo".

Según precisó Diario Norte de Chaco, se produjo también el corte en el suministro eléctrico y en la señal de internet.