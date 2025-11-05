Sebastian Stan: "Marvel me ayudó a crecer como actor, pero necesito ofrecer algo distinto"

El actor destacó que su etapa como el Soldado del Invierno fue clave para su crecimiento personal y profesional, pero la considera solo el primer paso de su trayectoria.
Sebastian Stan, reconocido por su papel de Bucky Barnes, alias el Soldado del Invierno, en siete películas del universo cinematográfico de Marvel, habló sobre su experiencia en la franquicia y los nuevos desafíos que enfrenta como intérprete.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En una entrevista para el “Stronger Podcast”, el actor señaló que su paso por Marvel “realmente lo ayudó a crecer como persona y como actor”, pero aclaró que ahora busca ofrecer algo diferente en su carrera. “Nunca he preferido un papel por encima de otro. Lo de Marvel siempre me enseñó mucho, fue una familia, me dio un sentido de pertenencia, pero fue solo el primer paso para mí”, expresó.
A sus 43 años, Stan destacó que se siente “afortunado” de haber alcanzado una madurez artística con proyectos como The Apprentice y A Different Man. En este último, su interpretación le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar a mejor actor por su retrato de Donald Trump.
El intérprete también reconoció que su herencia rumana implicó un proceso de adaptación al cine estadounidense. “Tuve que pasar gran parte de mi juventud intentando encajar y encontrar mi propio camino. Recién ahora siento que estoy haciendo lo que siempre quise hacer”, explicó.
Stan mencionó además que observa con admiración a jóvenes actores como Timothée Chalamet y Austin Butler, quienes, según dijo, han alcanzado metas que él no habría logrado a su edad.
Con una carrera consolidada y nuevos proyectos en marcha, Sebastian Stan atraviesa una etapa de renovación artística, buscando explorar personajes y narrativas fuera del universo de superhéroes que lo llevó a la fama.