EN VIVO| Se sortea el Mundial de Fútbol 2026: Argentina conocerá a sus rivales

Desde las 14 (hora Argentina) en Washington, la Scaloneta conocerá su camino en busca del bicampeonato.

El Mundial 2026 entra en escena y el sorteo de la fase de grupos comenzará a definir el mapa de una Copa del Mundo histórica. Este viernes 5 de diciembre, desde el Kennedy Center de Washington DC y a partir de las 14 de Argentina, la FIFA armará los 12 grupos de cuatro equipos que darán forma a la primera edición con 48 selecciones. El evento podrá seguirse por Telefé, TyC Sports, DSports y FIFA+.

La ceremonia tendrá un despliegue pocas veces visto: Heidi Klum y Kevin Hart serán los conductores, acompañados por Danny Ramírez. En lo artístico, brillarán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y un cierre a cargo de Village People, en una previa que buscará estar a la altura de un Mundial sin precedentes.

El nuevo formato incluirá 104 partidos y ampliará las chances de clasificación. Avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que asegura paridad y sorpresas desde el arranque. La final está programada para el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo tendrá cuatro bombos de 12 selecciones, distribuidos según el ranking FIFA y la condición de anfitriones. México, Canadá y Estados Unidos ya tienen grupos asignados (A, B y D, respectivamente), y el resto de los cabezas de serie saldrá del Bombo 1, donde integra Argentina, vigente campeona y segunda del ranking. Eso garantiza evitar a potencias como España, Francia e Inglaterra en la fase inicial.

Hasta ahora, 42 selecciones tienen su boleto asegurado y restan seis cupos: cuatro del repechaje europeo y dos del repechaje intercontinental, que se definirán entre el 26 y el 31 de marzo en sedes de Guadalajara y Monterrey. Entre los destacados que buscan clasificarse aparece Italia, obligada a jugar playoffs pese a su posición en el ranking, y también Bolivia, que irá a la repesca mundial enfrentando primero a Surinam y luego, si avanza, a Irak.

La FIFA mantendrá restricciones de confederaciones para evitar cruces tempranos, excepto en UEFA, que tendrá 16 representantes. Cada grupo tendrá entre una y dos selecciones europeas, lo que hace que cuatro zonas cuenten con dos equipos de esa confederación. Además, se implementarán rutas independientes para las potencias mejor ubicadas en el ranking, con el objetivo de que Argentina y España no se crucen antes de una hipotética final. Lo mismo se aplicará para Francia e Inglaterra.

Los anfitriones ya tienen definido su calendario: México abrirá la Copa el 11 de junio en el Estadio Azteca, Canadá debutará el viernes 12 en Toronto y Estados Unidos hará lo propio ese mismo día en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Todos completarán su fase de grupos antes del 25 de junio.

En los bombos aparecen selecciones de peso: en el Bombo 2, equipos como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Japón o Suiza; en el Bombo 3, nombres como Noruega, Egipto, Escocia, Paraguay y Costa de Marfil; y en el Bombo 4, países ya clasificados como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, con los restantes lugares a completar por los repechajes.

Estados Unidos será el país con más sedes, con 11 estadios distribuidos en ciudades como Seattle, Los Ángeles, Miami, Atlanta, Houston y Nueva York/Nueva Jersey. México tendrá tres sedes y Canadá dos, completando una grilla que albergará la mayor Copa del Mundo jamás organizada.

Detalles del sorteo