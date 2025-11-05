CyberMonday 2025 entra en su recta final: qué productos lideran las ventas y hasta cuándo hay descuentos

Más de cinco millones de usuarios participaron de la campaña y la facturación ya supera los $26.000 millones.

Hoy 08:35

Con una participación que ya superó los 5 millones de usuarios en las primeras dos jornadas, la facturación del CyberMonday 2025 registró un salto de más de 27% en relación con la edición de 2024 y el ticket promedio superó los $70.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la campaña de ofertas intervienen cerca de 900 empresas, entre las que se cuentan grandes cadenas, pymes y emprendimientos, con descuentos promedio cercanos al 30% en algunos casos. El menú completo de productos y promociones está disponible en la web oficial del evento.

Bajo la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el lunes a las 23, el portal de la iniciativa alcanzó un pico con 187.000 personas conectadas, lo que evidencia que el público sigue enfocado en encontrar precios atractivos y facilidades de pago. Los celulares se posicionan como el producto más clickeado, seguidos por los aires acondicionados y perfumes en las MegaOfertas del sitio oficial.

Los productos más buscados

A continuación, se enumeran los artículos y servicios más buscados por parte de los consumidores:

- Celulares, aires acondicionados y smart TV en Electro y Tecno.

- Zapatillas y mochilas carry on en Indumentaria.

- Perfumes, protector solar y óleo capilar en Belleza.

- Cerveza, mopa centrífuga y bebidas en Super y Gastronomía.

- Termos, colchones y placards en Muebles, Hogar y Deco.

- Cascos, cubiertas y aspiradora portátil en Motos y Autos.

- Zapatillas de lona, cochecitos y cunas en Bebés y Niños.

- Paquetes a Cataratas, Buzios y Punta Cana en Viajes.

- Zapatillas de running, botines y rompevientos en Deportes y Fitness.

- Libros, camas para mascotas y autos de juguete en Servicios y Varios.

El análisis de las búsquedas revela que los consumidores evalúan precios, comparan promociones bancarias y dan prioridad a la financiación en cuotas y a los envíos sin cargo. Las principales categorías consultadas, como Electro y Tecno, Indumentaria, y Calzado y Viajes, muestran que el consumo se diversifica y responde tanto a oportunidades como a necesidades.

Según cifras de Facturante, la facturación electrónica provisoria del CyberMonday 2025 del segundo día registró un incremento del 27,35% en comparación con el mismo período de 2024 y totalizó $10.279.511.857,65. El evento suma hasta ahora 141.167 comprobantes emitidos, frente a 139.500 en igual tramo del año pasado. El ticket promedio alcanzó los $72.823. En el acumulado de las dos primeras jornadas, el monto facturado supera los $26.000 millones.

El mapa de las compras

En la distribución por regiones, Buenos Aires representa el 36,9% del total vendido, seguida por CABA (16,3%), Córdoba (6,7%), Santa Fe (4,9%) y Mendoza (3,4%). Este panorama da cuenta de la extensión nacional del comercio digital. “El nivel de transacciones refleja cómo la digitalización de la economía ya consolidó nuevos hábitos de compra. Hoy el comercio electrónico no es una alternativa, sino el canal preferido de millones de argentinos”, explicó Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante.

¿Cuándo termina?

La iniciativa llegará a su fin este miércoles 5 de noviembre a las 23:59 y en esta ocasión sumó secciones como MegaOfertas, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Más Clickeados y Contenidos Destacados, donde se reunieron los descuentos más destacados de cada marca participante.