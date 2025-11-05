Oriana Sabatini habló por primera vez de la pérdida de su embarazo y su camino hacia la maternidad

La artista se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y contó cómo afronta el presente junto a Paulo Dybala, mientras transita su embarazo con una nueva mirada sobre su cuerpo y la maternidad.

Hoy 10:16

En una charla a corazón abierto sobre la maternidad, Oriana Sabatini confesó haber perdido un embarazo con Paulo Dybala y reflexionó sobre cómo vive su embarazo tras haber sufrido trastornos alimenticios.

La actriz fue invitada a Sería Increíble (Olga), donde contó con total honestidad cuál fue su primera reacción al enterarse de que estaba esperando un bebé: “A mí no me pasó de repente que apenas me enteré que estaba embarazada era tipo ‘¡Qué amor!’… Me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada a mí también. Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que vos podés querer algo que nace de vos es una banda”.

Metiéndose de lleno en lo que pasaba por su mente, la modelo se sinceró sobre lo difícil que fue amigarse con su cuerpo gestante: “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es re difícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada. Lo más difícil es la pérdida de control total, tenés hambre y tenés que comer. Yo igual venía haciendo tratamientos, por lo que venía bastante bien. Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA”.

En su nuevo rol como madre, Sabatini le prometió total honestidad a la hija que va a traer a este mundo con respecto a lo que se ve en las redes y lo que uno es: “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base… No estoy así, eso no es real. Me siento fatal el 90% del tiempo”.

“Obvio que una está contenta porque tengo ganas de conocer a esta personita pero es complicado amigarte con la situación ‘me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé’. Me da culpa decir las cosas en voz alta porque el bebé escucha todo, pero yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia”, agregó.

“Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló.

Casi buscando pasar desapercibida con su revelación, dijo con humor: “Siento que Olga me hace fértil”.