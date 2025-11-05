La picante declaración del Chino Leunis a Damian Betular que encendió Masterchef: "Me pongo colorado"

El conductor sorprendió al jurado con una frase inesperada que generó risas, reacciones y se volvió tendencia durante la noche de eliminación del reality.

Hoy 11:00

Un momento de humor espontáneo marcó la emisión de MasterChef Celebrity la noche del martes, cuando Chino Leunis, participante y periodista, sorprendió a Damián Betular, jurado y reconocido pastelero, con una confesión en tono de broma que generó risas y distendió el ambiente en el estudio. El episodio, ocurrido durante la denominada noche de última chance, se destacó rápidamente entre los seguidores del programa por la naturalidad de sus protagonistas y la complicidad del resto del jurado y la conductora.

Todo comenzó cuando Leunis, tras avanzar al frente en la competencia, miró a Betular y lanzó: “Sabés que sueño con vos”. La frase, cargada de humor, provocó una reacción inmediata. Germán Martitegui, también jurado, intervino con rapidez y comentó: “No, no… es tu sueño”, lo que desató una carcajada generalizada entre los concursantes y el equipo. Betular, visiblemente sonrojado, intentó sortear el momento con un sorbo de agua y admitió: “Me pongo colorado”, mientras las risas continuaban.

Leunis, con intención de ampliar su relato, agregó: “Sueño que yo estoy con un plato…”, pero Betular lo interrumpió de inmediato con un “Hasta ahí, hasta ahí”, marcando el límite de la broma y renovando la diversión en el estudio. Wanda Nara, conductora del ciclo, no dejó pasar la oportunidad y señaló: “Se pone colorado, Betular”, a lo que Leunis replicó: “Yo también me pongo colorado”, sumando aun más complicidad al intercambio.

El contexto de la noche de última chance aportó un marco especial a la escena. En esta instancia, los 12 participantes de MasterChef Celebrity compitieron por obtener el delantal blanco, símbolo de inmunidad que les permite evitar la gala de eliminación y asegurarse un lugar en el balcón. La presión de la competencia suele dar lugar a momentos de tensión, pero también abre espacio para episodios de distensión y camaradería, como el protagonizado por Leunis y Betular.

Este tipo de situaciones espontáneas y cargadas de humor se han convertido en parte del atractivo de esta temporada de MasterChef Celebrity, el reality que, más allá de la competencia culinaria, destaca la interacción entre figuras reconocidas de la televisión argentina y la capacidad de generar momentos virales que trascienden la pantalla.

Como sugirió Leunis al finalizar el intercambio, hay historias que se comparten y otras que quedan en el terreno de la complicidad, reforzando el encanto de esos instantes únicos.

El conductor, entre lágrimas, compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y el valor de la familia: “Me emociona mucho. Uno cuando va creciendo se da cuenta de que los padres no son eternos y eso te hace valorarlos más. Tengo a mi mamá y a mi papá, y me siento un tipo muy afortunado”. A lo largo de la conversación, Leunis profundizó en el papel fundamental que sus padres han tenido en su vida, describiéndolos como “dos personas muy valientes que han trascendido muchas cosas” y a quienes considera su mayor ejemplo. “Todo lo que soy es gracias a ellos”, afirmó.

Al intentar recomponerse, Leunis evocó el carácter destacado de su madre: “Mi mamá es una persona luminosa. Siempre está, siempre positiva. Capaz corta el teléfono y putea, pero después está ahí firme. Creo que ella y mi viejo se fuman todos nuestros problemas y cuando llegamos, nos reciben con una sonrisa”. Más adelante, confesó una de las inquietudes que más lo conmueven en su relación con Cristina: “En el fondo, muchas de las cosas que hace mi mamá las hace por miedo a que un día no queramos ir a verla. Eso me mata”. En ese instante, Lozano intervino para consolarlo, destacando la pureza del vínculo: “Estas lágrimas son hermosas, porque es el amor más puro”.