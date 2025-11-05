Javier y Karina Milei reunieron a legisladores libertarios para definir la estrategia en el Congreso

En una reunión con diputados y senadores actuales y electos, el oficialismo comenzó a definir su hoja de ruta parlamentaria y las prioridades para la nueva etapa de gobierno.

Hoy 11:34

El Gobierno recibió a los senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), actuales y electos, en la Casa Rosada. Fue en el Salón Héroes de Malvinas, encabezada inicialmente por el presidente Javier Milei, que se retiró minutos después de iniciado el encuentro.

La cumbre fue liderada luego por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo como objetivos darles a los legisladores una introducción sobre las prácticas legislativas y fortalecer el trabajo en bloque en la previa de la nueva etapa parlamentaria. De la actividad participaron Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario en la Cámara Alta, y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, entre otros.

El encuentro tuvo el mismo esquema que el que se hizo ayer, en el que la secretaria general de la Presidencia reunió a los diputados electos de LLA. El objetivo es alinear estrategias y preparar a los legisladores para el inicio de las sesiones extraordinarias, que el Gobierno convocará una vez que asuman los nuevos integrantes del Congreso y se reconfigure la composición de ambas cámaras.

Previo a la reunión los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares en sobres con sus nombres. Se trata de una práctica que se aplica también para las reuniones de gabinete, entre otros encuentros en Casa de Gobierno.

Hay expectativas por los obsequios que se llevaron los senadores. Ayer, los diputados electos recibieron una copia de la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara Baja, dentro de una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza.

En Nación remarcan que la prioridad está puesta en el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral y la tributaria. Estos tópicos, junto con la reforma del Código Penal, son los elegidos del Ejecutivo para incluirlos en el temario de las sesiones extraordinarias.

La intención del oficialismo es conseguir los consensos necesarios con la oposición dialoguista y con los gobernadores para poder aprobar estas reformas y evitar un revés legislativo.