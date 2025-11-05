Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete

El Presidente encabezó la ceremonia en Casa Rosada junto a funcionarios del Gobierno. El ex vocero oficial asume en reemplazo de Guillermo Francos y será una de las figuras clave del nuevo esquema del Gabinete.

Hoy 12:36

Manuel Adorni juró este miércoles como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, quien renunció a los pocos días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y luego de varios meses de rumores sobre su salida. Del acto participaron funcionarios y familiares del flamante funcionario.

Durante el acto se lo escuchó a Milei darle un mensaje claro a Adorni para el desafío que deberá enfrentar: “Con todo eh”.

Noticia en desarrollo...