Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 28º
X
País

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete

El Presidente encabezó la ceremonia en Casa Rosada junto a funcionarios del Gobierno. El ex vocero oficial asume en reemplazo de Guillermo Francos y será una de las figuras clave del nuevo esquema del Gabinete.

Hoy 12:36

Manuel Adorni juró este miércoles como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, quien renunció a los pocos días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y luego de varios meses de rumores sobre su salida. Del acto participaron funcionarios y familiares del flamante funcionario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto se lo escuchó a Milei darle un mensaje claro a Adorni para el desafío que deberá enfrentar: “Con todo eh”.

Noticia en desarrollo...

TEMAS Javier Milei Gobierno Nacional La Libertad Avanza Manuel Adorni

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  3. 3. El Gobierno nacional rematará viviendas no adjudicadas del Procrear
  4. 4. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  5. 5. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT