El Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera con grandes estrenos

Hoy 13:31

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva cartelera cinematográfica en el Cine Teatro Municipal Renzi, con opciones para todas las edades y gustos.

Para el público infantil se presentará “Paw Patrol: Especial de Navidad a las 16:30 y a las 18:45h, se trata de una divertida aventura para disfrutar en familia, ideal para los más pequeños en esta previa de las fiestas.

Como parte del Espacio INCAA el 6 y 8 de noviembre a partir de las 20 se proyectará “La noche sin mi” una producción nacional con entrada popular, como modo de promoción del cine argentino.

cartelera

“El ritual del libro rojo: Las puertas del infierno” estará disponible el 7 y 9 de noviembre a partir de las 20, se trata de una historia de terror, misterio y suspenso en una historia atrapante que promete mantenerte al borde del asiento.

Finalmente, “Depredador: Tierras salvajes” se proyectará a las 21:30h, se trata de una película de acción y adrenalina con el regreso de una de las sagas más impactantes del cine de ciencia ficción.

El valor de las entradas son los siguientes: General para menores $5.000 y general para mayores $6.000, Espacio INCAA $2.600 y promoción de 2x1 de lunes a miércoles.