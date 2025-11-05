Alumnos de Agronomía de la UNSE venden productos frescos en campaña solidaria

Los estudiantes buscan recaudar fondos para reparar el techo del invernadero de sus cátedras, ofreciendo frutas, verduras y hortalizas recién cosechadas al público en el patio central de la universidad.

Hoy 15:01

Hoy, en el marco de las elecciones para el recambio completo de autoridades de la UNSE, alumnos de Ingeniería Agronoma también se hicieron presentes en el patio central con una iniciativa solidaria: la venta de productos frescos para recaudar fondos destinados a la reparación del techo de su invernadero.

La campaña surgió luego de que la estructura sufriera daños, afectando el desarrollo de sus cátedras. Los estudiantes trajeron 20 cajones con frutas, verduras y hortalizas producidas por ellos mismos, y buscan que la comunidad los apoye comprando estos productos de calidad.

“Es un eslabón fundamental de nuestra carrera y una satisfacción ver el fruto de nuestro trabajo. Necesitamos aproximadamente 2 mil dólares para reparar el techo del invernadero. No buscamos subsidios, solo ofrecer productos frescos que la gente pueda llevar a su mesa”, explicó Alex, uno de los alumnos involucrados en la iniciativa.

Los productos estarán disponibles hoy hasta las 14 horas en el patio central de la UNSE. Además, quienes no puedan acercarse pueden adquirirlos en la sede de Agronomía en Zanjón o comunicarse al 385 5152049 para hacer pedidos y colaborar con la campaña. Las ventas también se realizan los miércoles y viernes.