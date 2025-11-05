La jueza de Género Norma Morán rechazó intervenir en el caso Luciana Torres y devolvió la causa al Juzgado de Control

La magistrada resolvió que la investigación debe continuar en el fuero de origen, al considerar que la instrucción penal preparatoria se encuentra prácticamente concluida.

Hoy 14:48

La jueza de Género Norma Morán resolvió rechazar la competencia del Juzgado de Género en la causa por la muerte de Luciana Torres, y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Control, desde donde se tramitó la investigación desde su inicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión se conoció tras la audiencia llevada a cabo este miércoles con la presencia de todas las partes: la querella, la defensa y la fiscalía.

En su resolución, Morán destacó que “la calificación legal del hecho investigado no depende de las partes, sino de una decisión jurisdiccional razonada y motivada”, y remarcó que “la incompetencia no puede declararse en esta etapa del proceso”, cuando la Investigación Penal Preparatoria (IPP) “se encuentra prácticamente concluida”.

La magistrada argumentó que los jueces de Control “son quienes intervinieron en todos los planteos y se hallan en mejores condiciones de evaluar las evidencias colectadas para pronunciarse a favor o en contra de la elevación a juicio”.

Por lo tanto, Morán planteó la declinatoria de competencia, conforme al artículo 42 del Código Procesal Penal, y ordenó que el expediente sea reenviado al juzgado de origen para continuar con el trámite procesal correspondiente.

La resolución representa un nuevo capítulo en el caso, luego de que el abogado querellante Sebastián Robles solicitara que el expediente sea tratado bajo la figura de “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”, planteo que motivó la intervención del Juzgado de Género.