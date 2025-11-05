¡Atención fanáticos! Pixar confirmó para 2028 el estreno de "Los Increíbles 3"

La esperada entrega de la exitosa saga animada fue anunciada oficialmente durante la convención D23 de Disney. Brad Bird volverá a dirigir el proyecto, que reunirá al elenco original y promete nuevas aventuras para la familia Parr.

El anuncio de una tercera película de la franquicia Los Increíbles, realizado durante 2024 por el estudio Pixar Animation Studios, impacta a los seguidores del cine de animación y la industria global del entretenimiento. El dato fue confirmado en el evento D23, la convención anual de Disney, donde se indicó que la producción involucra al equipo original encabezado por el director y guionista Brad Bird y contempla su estreno en 2028. Esta decisión afecta tanto al público que convirtió a la saga en una de las más populares del género como a la estrategia comercial de The Walt Disney Company en el mercado cinematográfico, debido a las altas cifras de recaudación obtenidas por entregas previas.

Según información publicada por People y replicada en medios especializados como Collider, la producción confirmó el regreso de Bird como director, quien lideró las dos entregas anteriores junto al elenco original de voces. En el anuncio, representantes de Pixar y el director creativo de la compañía, Pete Docter, destacaron que el proyecto apenas entra en fase de desarrollo, por lo que el contenido argumental y los detalles sobre la trama permanecen sin revelarse.

La saga Los Increíbles debutó con la película homónima en 2004 y sumó una segunda parte en 2018, ambas caracterizadas por retratar a la familia Parr y su intento de equilibrar la actividad superheroica con una vida cotidiana bajo restricciones legales. Las dos películas consolidaron a Pixar como uno de los estudios de animación clave en la industria, gracias al éxito comercial y la captación de multitudes tanto en cines como en plataformas digitales.

¿Cómo fue el anuncio de Los Increíbles 3 y quién está a cargo?

El anuncio de la tercera película se realizó durante el segmento de Pixar en el D23 Entertainment Showcase de The Walt Disney Company en 2024. Allí, Pete Docter, jefe creativo de Pixar, informó que el director Brad Bird repetirá en el rol de realizador, tras escribir y dirigir las dos primeras entregas. Bird, además de guionista y cineasta, también ha dado voz en la saga a Edna Mode, diseñadora de trajes en la ficción.

De acuerdo con la cobertura de People, la producción no ha anunciado detalles sobre la trama o el inicio de las labores de rodaje. El evento sirvió para presentar oficialmente el logo y el título del filme, además de incluir a la producción en el calendario oficial de estrenos previstos por Disney hasta 2028. Una actualización brindada por Disney en Destination D23, en agosto de 2025, confirmó que el estreno tendrá lugar en 2028.

¿Cuál es el contexto y antecedentes de la franquicia?

El universo narrativo mostrado en Los Increíbles gira alrededor de la familia Parr, conformada por Bob (Mr. Increíble), Helen (Elastigirl), Violeta, Dash y Jack-Jack, poseedores de distintos superpoderes. La primera película presentó a estos personajes adaptándose a la clandestinidad, luego de que el gobierno prohibiera las actividades heroicas. Según lo informado por People, el impulso de retomar sus poderes surge cuando una nueva amenaza obliga a la familia a regresar a la acción.

La segunda entrega, estrenada en 2018, retoma los sucesos de la primera, con la familia enfrentando el ataque del villano conocido como Underminer. La historia llevó al elenco de voces original de regreso a sus personajes, entre ellos Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell y Samuel L. Jackson, quien interpreta a Lucius Best (Frozone). Según reportes de la industria, Incredibles 2 se convirtió en la película más taquillera de la historia de Pixar hasta el estreno de Inside Out 2 en 2024, con más de 1.200 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

¿Qué detalles están confirmados sobre el equipo y el elenco?

El argumento de la nueva entrega no ha sido anunciado. No obstante, en entrevistas previas, Brad Bird señaló que algunas ideas y personajes descartados durante la producción de la segunda parte podrían ser retomados para futuros proyectos en la franquicia. People recogió sus declaraciones sobre la posibilidad de «explorar ciertas historias» que por cuestiones de agenda quedaron fuera de la secuela.

Aunque el reparto de voces todavía no fue confirmado de manera oficial por Pixar, la continuidad del equipo principal se considera probable debido a su participación en los dos primeros filmes. Craig T. Nelson (voz de Bob Parr), Holly Hunter (Helen Parr), Sarah Vowell (Violeta) y Samuel L. Jackson (Frozone) han estado presentes en ambas entregas previas. Según detalló People, Jackson expresó su interés en desarrollar la historia de origen de su personaje, afirmando: «Sería interesante conocer por qué Lucius es esa figura cercana y cómo se conocieron él y Bob».

¿Hay fechas, tráiler o material promocional ya disponibles?

Por el momento, ni Pixar ni Disney difundieron imágenes promocionales, avances ni tráiler de la tercera parte. El anuncio incluyó sólo el título oficial y el logotipo, de acuerdo con la cobertura de People. Las tendencias previas de estreno dentro del calendario de Disney marcan que entre dos y tres años separan el anuncio de una producción de su llegada a salas, tal como ocurrió con Inside Out 2, anunciada en 2022 y lanzada en 2024.

El estreno de Los Increíbles 3 está previsto para el año 2028. Este intervalo responde a los procesos habituales de desarrollo y preproducción en la industria de la animación, que contempla la realización de historias, guiones gráficos, diseño de personajes y sincronización de voces. El calendario de The Walt Disney Company hasta 2028 incluye esta cinta como uno de los proyectos centrales de Pixar en la próxima década.

¿Qué impacto tiene el anuncio sobre la industria y el público?

La confirmación de la tercera entrega de Los Increíbles representa un movimiento estratégico relevante para los estudios de Disney y Pixar, debido al peso comercial y cultural de la franquicia. Según datos recogidos por People, la saga figura entre las principales series animadas de las últimas dos décadas y mantuvo su posición de liderazgo hasta el estreno de otras franquicias como Inside Out.

Para los espectadores aficionados al cine familiar y de animación, la noticia habilita el regreso de los personajes originales y la posibilidad de explorar historias planteadas desde hace más de veinte años. El antecedente de recaudación global y la permanencia en la cultura popular posicionan a la franquicia como un recurso relevante en la proyección de ingresos futuros y expansión de licencias para The Walt Disney Company.

La industria del entretenimiento se mantiene atenta al desarrollo del proyecto, siguiendo los procesos ya tradicionales de promoción y lanzamiento en la animación digital. Las autoridades de Pixar no han ofrecido nuevos pronunciamientos desde el evento D23, mientras que el sector espera la confirmación del elenco y la publicación de los primeros avances o imágenes oficiales.