El Ministerio de Salud desplegó un operativo en el Bº Libertad de la ciudad de La Banda

Con la presencia de la ministra Natividad Nassif, se brindaron servicios médicos, vacunación, entrega de medicamentos y talleres comunitarios en el Centro Vecinal “Daniel Herrero”.

Hoy 18:13

Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, el ministerio de Salud junto con la Fundación Senna Automotores, realizó con participación de las unidades sanitarias móviles un operativo en las instalaciones del Centro Comunitario Vecinal “Daniel Herrero”, del barrio Libertad de la ciudad Capital.

Allí se brindó atención a los vecinos con especialistas en clínica médica, pediatría, oftalmología y odontología. También se hizo entrega de medicamentos y anteojos, vacunación, mamografías y se dictaron talleres.

La ministra de Salud, Natividad Nassif, participó del operativo junto al director de las Unidades Sanitarias Móviles, José Alzogaray; el presidente de Senna Automotores, Ricardo Dalale; el director del Centro Comunitario, Carlos Peñaflor, y a voluntarios de la Cruz Roja Argentina.

En este sentido, Nassif resaltó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para llevar adelante "este trabajo integral e interdisciplinario para lo cual es sumamente necesario la coordinación y comunicación”.

También hizo referencia a la continuidad de las políticas públicas del Gobierno provincial en la concreción de estas jornadas en los barrios y en el interior provincial.

“Pese al contexto actual tenemos proyectado junto a otras áreas seguir efectuando bajo esa mirada social este tipo de jornadas; sabemos la importancia de lo que significa que un Estado esté presente para la comunidad”, expresó.