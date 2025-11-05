Marcelino Ledesma fue elegido como el nuevo rector de la UNSE

La fórmula Gestión y Compromiso, integrada por Ledesma y Fernanda Mellano, se impuso con amplio margen en las elecciones. Asumirán el 13 de diciembre.

En una jornada democrática y de alta participación, la fórmula Gestión y Compromiso, encabezada por Marcelino Ledesma y Fernanda Mellano, se impuso en las elecciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

El binomio obtuvo 39 unidades de sufragio, frente a 6 alcanzadas por la fórmula Frente Unidad Universitaria, logrando así una victoria contundente que define el rumbo de la universidad para los próximos años.

Con este resultado, Ledesma asumirá como rector de la UNSE, mientras que Mellano será la vicerrectora. Ambos iniciarán formalmente sus funciones el 13 de diciembre, en reemplazo del actual rector, ingeniero Héctor Paz.