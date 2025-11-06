La Policía desarticuló un punto de venta de drogas en Termas de Rio Hondo y detuvo a una mujer de 43 años

Personal de Drogas Peligrosas secuestró 30 envoltorios de cocaína lista para su comercialización, además de $288.000 en efectivo, nueve teléfonos celulares, una tablet y un recipiente con restos de sustancia.

Hoy 08:07

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas – Sección Termas de Río Hondo llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Toro Yacu, donde se logró desarticular un punto de venta de sustancias prohibidas.

El procedimiento, realizado en la tarde del miércoles, se enmarcó en una investigación impulsada por la Fiscalía de Narcomenudeo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 30 envoltorios de cocaína lista para su comercialización, además de $288.000 en efectivo, nueve teléfonos celulares, una tablet y un recipiente con restos de sustancia.

Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer de 43 años, con domicilio en el lugar allanado.

Las investigaciones permitieron establecer que la misma se dedicaba a la venta de cocaína en distintos sectores del barrio y zonas cercanas, utilizando diversos medios de transporte para el traslado y distribución de la droga.

La detenida junto a todos los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia interviniente.