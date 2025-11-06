Recuperaron una moto robada y aprehendieron a un adolescente durante un operativo en Ruta 34

El procedimiento se concretó tras una denuncia por la sustracción de un motovehículo. Los investigadores siguieron pistas que los llevaron hasta una vivienda donde hallaron el rodado y a uno de los sospechosos.

Hoy 08:16

La investigación se inició a raíz de la denuncia por el robo de una motocicleta, hecho que puso en marcha un intenso trabajo policial bajo las directivas de la autoridad judicial competente. A partir de las primeras averiguaciones y tareas de campo, los uniformados reunieron información clave que señalaba a dos individuos que se desplazaban en un vehículo con características similares al sustraído.

Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron identificar a uno de los sospechosos y establecer su posible paradero. Durante recorridos preventivos realizados por un camino vecinal cercano a la Ruta Nacional 34, observaron una motocicleta con las mismas particularidades del vehículo denunciado en el patio de una vivienda.

En el lugar se encontraban varias personas, entre ellas el joven sospechado, quien vestía ropas coincidentes con las que se apreciaban en los registros fílmicos obtenidos durante la investigación. Al notar la presencia policial, algunos individuos huyeron, mientras que el adolescente y una mujer permanecieron en el sitio.

Por disposición de la Justicia, la motocicleta fue secuestrada y el menor trasladado a sede policial, quedando a disposición del fiscal interviniente para continuar con las diligencias correspondientes.