Insólito: la muerte de unos conejos desató un salvaje ataque a una veterinaria en Córdoba

Una profesional veterinaria de la ciudad Córdoba fue agredida con una tenaza durante una discusión sobre un producto multivitamínico.

Hoy 08:30
Foto de archivo.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el ataque ocurrió el martes por la mañana, cuando la agresora llegó al lugar para reclamar tras la muerte de las crías de su coneja.

María Rosa Saturno, la veterinaria agredida, relató a Cadena 3: "El lunes a la noche, me llamaron diciéndome que los conejitos habían fallecido y que tenían la certeza de que había sido por el producto multivitamínico".

Ella explicó a la familia afectada que el suplemento no tenía efectos colaterales que causaran la muerte de los animales.

"Mientras estaba hablando, la madre muestra los conejitos que habían fallecido y la señora, de la nada, saca una tenaza y me pega en la cabeza", detalló María Rosa. La agresión fue rápida y sin aviso, lo que provocó que la veterinaria comenzara a sangrar.

"Mi hermana empieza a gritar, porque yo me empiezo a sangrar. Ellos se van, llegan a la esquina y les dicen a mis clientes que no se metan, que no es problema de ellos", añadió la veterinaria. Aunque se llamó a la policía, no pudieron arrestar a las agresoras de inmediato, ya que María Rosa todavía no había realizado la denuncia.

Como resultado de esta violenta situación, la veterinaria recibió cinco puntos en la cabeza.

