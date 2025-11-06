La Cooperadora del CEPSI “Eva Perón” renovó su comisión directiva en la Asamblea Anual Ordinaria

Durante el encuentro se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del periodo 2024.
La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI “Eva Perón” llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria en la sede de calle Misiones 926, conforme a lo establecido en su estatuto vigente. La reunión se desarrolló siguiendo el orden del día previsto y contó con la lectura y aprobación, por unanimidad, de la memoria y balance correspondientes al periodo 2024.
Posteriormente, se proclamó la única lista presentada para los comicios, integrada de la siguiente manera:
Tras la proclamación de la nueva comisión directiva, se agradeció a los socios, colaboradores e instituciones que brindan su apoyo constante a la cooperadora.
“Esa colaboración permite atender las necesidades de los pacientes que acuden del interior de la provincia, en su gran mayoría”, destacaron durante el encuentro.
Cabe recordar que la cooperadora atiende los días lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11 en el hospital, y también en el Hogar del CEPSI, ubicado en Gorriti y Misiones.