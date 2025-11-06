La Cooperadora del CEPSI “Eva Perón” renovó su comisión directiva en la Asamblea Anual Ordinaria

Durante el encuentro se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del periodo 2024.

Hoy 08:56

La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI “Eva Perón” llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria en la sede de calle Misiones 926, conforme a lo establecido en su estatuto vigente. La reunión se desarrolló siguiendo el orden del día previsto y contó con la lectura y aprobación, por unanimidad, de la memoria y balance correspondientes al periodo 2024.

Posteriormente, se proclamó la única lista presentada para los comicios, integrada de la siguiente manera:

Presidenta: Teresita Montoto

Teresita Montoto Vicepresidenta: Nélida Rosa Rivero

Nélida Rosa Rivero Tesorera: Liliana Barrera

Liliana Barrera Secretaria: Lidia Cristina Pérez

Lidia Cristina Pérez Vocales titulares: Helvecia Teresita Dorado, Esther Cabrera Ibáñez y Myriam Maldonado

Helvecia Teresita Dorado, Esther Cabrera Ibáñez y Myriam Maldonado Vocales suplentes: Marta Susana Pérez y Nora Cecilia Calalanis

Marta Susana Pérez y Nora Cecilia Calalanis Revisoras de cuentas: Juana Estela Vallejo, Sandra Zambolin y María Lourdes Ferreyra

Tras la proclamación de la nueva comisión directiva, se agradeció a los socios, colaboradores e instituciones que brindan su apoyo constante a la cooperadora.

“Esa colaboración permite atender las necesidades de los pacientes que acuden del interior de la provincia, en su gran mayoría”, destacaron durante el encuentro.

Cabe recordar que la cooperadora atiende los días lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11 en el hospital, y también en el Hogar del CEPSI, ubicado en Gorriti y Misiones.