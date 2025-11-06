La Justicia pedirá extender la prisión preventiva de Matías Jurado, acusado de ser el asesino serial de Jujuy

El fiscal Guillermo Beller confirmó que solicitará una prórroga de la medida para continuar con el análisis de dos perfiles de ADN “huérfanos” hallados en la casa del imputado.

Hoy 09:05

La Justicia de Jujuy pedirá extender la prisión preventiva de Matías Jurado, el hombre acusado de ser el asesino serial de al menos cinco hombres, para poder avanzar en la identificación de dos perfiles de ADN que todavía no pudieron ser cotejados.

El pedido fue realizado por el fiscal Guillermo Beller, quien investiga los crímenes ocurridos entre junio y julio de este año. Jurado, de 37 años, está detenido desde el 30 de julio en el penal de la localidad de Gorriti, y la prisión preventiva vence el próximo 4 de diciembre.

En diálogo con la radio local FM Conectar 91.5, Beller explicó que el trámite se demora por la complejidad del procesamiento de pruebas.

“Está llevando mucho tiempo el procesamiento de toda la evidencia. Entendemos que el debate no se va a hacer antes del 4 de diciembre, por eso decidimos pedir esa prórroga”, señaló.

El fiscal adelantó que en los próximos días se realizará una audiencia para solicitar al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva hasta que se esté en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Sin embargo, la extensión de la medida también responde a otro motivo clave: dos perfiles genéticos “huérfanos” obtenidos en la vivienda de Jurado aún no fueron identificados.

“Esa es una de las cosas que llevan tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera”, explicó el fiscal, y agregó que se está trabajando para que familiares de hombres desaparecidos puedan proveer muestras de ADN para los cotejos.

Respecto a una posible fecha de juicio por los cinco homicidios confirmados y otros dos en investigación, Beller estimó que podría concretarse a partir de febrero o marzo de 2026.

Por último, el funcionario judicial recordó que Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar.

“Él puede seguir declarándose inocente, y eso puede ser parte de su estrategia de defensa. Hasta que un tribunal lo encuentre culpable, sigue siendo un presunto autor”, concluyó Beller.