Postergan el duelo entre Independiente BBC y Jujuy Básquet por un brote de gastritis en el plantel visitante

El club de calle Salta emitió un comunicado a través de sus redes sociales informando la situación.

Hoy 11:02

El Club Independiente BBC informó la suspensión del encuentro que debía disputarse este jueves por una nueva fecha de la Liga Argentina, debido a un caso de gastritis infecciosa que afecta al plantel de Jujuy Básquet.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la institución santiagueña explicó que la decisión se tomó por razones sanitarias y expresó su solidaridad con el equipo rival.

Desde el club lamentaron la situación y desearon una pronta recuperación a los jugadores afectados, remarcando que la salud de los deportistas es la prioridad y que se pusieron a disposición de la delegación visitante.

Además, informaron que la reprogramación del partido será anunciada próximamente a través de los canales oficiales, una vez que se coordine con la Asociación de Clubes y el equipo jujeño.

