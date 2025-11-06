Postergan el duelo entre Independiente BBC y Jujuy Básquet por un brote de gastritis en el plantel visitante

El club de calle Salta emitió un comunicado a través de sus redes sociales informando la situación.
El Club Independiente BBC informó la suspensión del encuentro que debía disputarse este jueves por una nueva fecha de la Liga Argentina, debido a un caso de gastritis infecciosa que afecta al plantel de Jujuy Básquet.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la institución santiagueña explicó que la decisión se tomó por razones sanitarias y expresó su solidaridad con el equipo rival.
Desde el club lamentaron la situación y desearon una pronta recuperación a los jugadores afectados, remarcando que la salud de los deportistas es la prioridad y que se pusieron a disposición de la delegación visitante.
Además, informaron que la reprogramación del partido será anunciada próximamente a través de los canales oficiales, una vez que se coordine con la Asociación de Clubes y el equipo jujeño.