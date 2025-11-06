Antisemitismo en Alemania: hallaron esvásticas pintadas con sangre humana en autos, casas y edificios

Aparecieron en la ciudad de Hanau, donde hace cinco años se cometió uno de los peores ataques xenófobos desde la Segunda Guerra. Encontraron mensajes cuyo contenido no se reveló. No hay indicios de quién lo hizo.

Hoy 11:16

Una serie de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron este jueves en decenas de autos, buzones de casas y fachadas de edificios en la ciudad de Hanau, ubicada en el centro de Alemania. Aún desconcertada, la Policía busca encontrar a los autores del ataque antisemita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El portavoz de la policía, Thomas Leipold, afirmó que los agentes fueron alertados la noche del miércoles cuando un hombre dijo haber visto la forma de una esvástica aplicada con un líquido rojizo en el capó de un auto estacionado.

Poco después se sorprendieron al detectar que no era un hecho aislado: casi 50 autos habían sido marcados de manera similar.

Con las horas se sumó un dato que agravó aún más este hecho aberrante: una prueba especial reveló rápidamente que la sustancia era sangre humana.

La exhibición de emblemas nazis, incluida la esvástica, es ilegal en Alemania.

"El contexto es completamente incierto", señaló Leipold, añadiendo que los investigadores no sabían si las marcas se apuntaron contra determinados autos, buzones y edificios específicos o si las esvásticas se dibujaron al azar.

A la vez, reveló que también hallaron varios otros mensajes garabateados en autos y edificios de los que no pudo dar más datos.

Sin rastros de los agresores

No había indicios de quién está detrás de esto o de dónde provino la sangre, señaló Leipold. Añadió que las autoridades no estaban al tanto de ninguna lesión en relación con los incidentes.

Por ahora, la policía está investigando daños a la propiedad y el empleo de símbolos de organizaciones inconstitucionales.

La esvástica está ampliamente considerada como un símbolo de odio que evoca el trauma del Holocausto y los horrores de la Alemania nazi. Los supremacistas blancos, grupos neonazis y vándalos han continuado usándola después del final de la II Guerra Mundial, para sembrar miedo y odio.

El duro antecedente de Hanau

Hanau fue noticia hace cinco años cuando un atacante alemán disparó y mató a nueve personas con raíces inmigrantes en un ataque a un bar de narguile en la ciudad, en uno de los peores casos de terrorismo doméstico desde la II Guerra Mundial.

El alcalde de la ciudad, Claus Kaminsky, expresó su conmoción por el incidente.

"Especialmente en nuestra ciudad, que fue profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, tal acto causa una profunda consternación", dijo, añadiendo que la ciudad había presentado una denuncia penal, informó la agencia de noticias alemana dpa.

"Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad", dijo Kaminsky. "Las esvásticas no tienen lugar en Hanau. No permitiremos que esa clase de símbolos siembre miedo o división".