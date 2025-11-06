Ingresar
La lista “Más Humanidades” se impuso en las elecciones de la Facultad y aguarda la definición por el decanato

El espacio liderado por Sandra Moreira y Carla Ferreyra logró una amplia mayoría en los comicios de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, aunque la definición por el decanato aún depende de la resolución de la Junta Electoral.

Hoy 14:06
Elecciones UNSE

De acuerdo con el escrutinio provisorio de las elecciones desarrolladas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el espacio “Más Humanidades”, encabezado por Sandra Moreira y Carla Ferreyra, obtuvo una amplia mayoría en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, al consagrarse con el vicedecanato y 7 de los 8 cargos en el Consejo Directivo que estaban en disputa.

En cuanto al decanato, la definición quedó sujeta a la resolución de la Junta Electoral, ya que al cierre del conteo provisorio, se daba una situación de empate en la mesa del claustro nodocente entre Moreira y la candidata María Díaz, del espacio Somos Facultad.

Por su parte, el actual decano de Humanidades, Marcelino Ledesma, junto a Fernanda Mellano, obtuvo un contundente triunfo en la elección por el Rectorado y Vicerrectorado de la UNSE, representando al espacio Gestión y Compromiso. La fórmula se impuso por una amplia diferencia sobre los candidatos del Frente de Unidad Universitaria, consagrándose así como nuevas autoridades de la Alta Casa de Estudios para el período 2025–2029.

Desde la Facultad de Humanidades expresaron su agradecimiento a toda la comunidad universitaria -docentes, nodocentes, estudiantes, auxiliares y graduados- por el compromiso cívico demostrado durante la jornada electoral, y en especial a quienes participaron como fiscales y autoridades de mesa, por su esfuerzo en defensa de los valores democráticos que rigen la vida institucional de la UNSE.

