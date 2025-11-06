Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2025 | 26º
X
Locales

Tercer certamen nacional “Tusuypa Tantanacu” reunirá a academias de todo el país en el Nodo Tecnológico

El evento “Encuentro de Danza” reunirá a delegaciones de distintas provincias del país, además de agrupaciones locales provenientes de La Banda, la capital santiagueña y el interior provincial.

Hoy 15:17

El próximo sábado 22 de noviembre, el Nodo Tecnológico de La Banda será escenario de la tercera edición del certamen nacional competitivo de danza y malambo “Tusuypa Tantanacu”, organizado por la Academia Francisco Rosario Carabajal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro —cuyo nombre en quechua significa “encuentro de danza”— reunirá a delegaciones de distintas provincias del país, además de agrupaciones locales provenientes de La Banda, la capital santiagueña y el interior provincial.

En declaraciones a Noticiero 7, Liz Bellido, responsable de la organización (Ver la entrevista aquí), explicó que este año el certamen tendrá un carácter preselectivo, ya que los ganadores de los distintos rubros conformarán la delegación oficial de Santiago del Estero que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Zamba, previsto para los días 5, 6 y 7 de diciembre en Salta.

“Estamos trabajando para generar espacios de confraternidad más allá de la competencia, una vidriera para mostrar el trabajo de los profesores y colegas de las distintas academias”, destacó Bellido.

El certamen comenzará a las 9 de la mañana y contará con un jurado integrado por tres reconocidos referentes de la danza nacional:

Prof. María Justina Hornos, de Buenos Aires.

Prof. Cristian Cortés, de La Rioja.

Prof. Darío Danielsen, de Tucumán, malambista y actual campeón que representará a su provincia en el Festival de Laborde 2026.

Los interesados en participar pueden solicitar el reglamento y realizar su inscripción comunicándose al 385-4027731.

Consolidado como uno de los encuentros folclóricos más importantes del calendario cultural santiagueño, el “Tusuypa Tantanacu” busca fortalecer el intercambio entre academias y mantener vivo el espíritu del baile tradicional argentino.

TEMAS Nodo Tecnológico

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
  2. 2. El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche
  3. 3. Franco Colapinto y una cena especial antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
  4. 4. Una jubilada fue estafada con una falsa inversión en una reconocida empresa y perdió $730 mil
  5. 5. Una joven fue brutalmente atacada durante un asalto en su vivienda del Bº La Católica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT