Llevan a cabo un nuevo operativo de prevención en el barrio Independencia

Desde la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud concretaron tareas enmarcadas dentro de la campaña para evitar la proliferación del dengue.

Hoy 17:12

La Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud de la provincia realizaron un nuevo operativo para evitar la generación de criaderos de los mosquitos aedes aegypti, en el marco de las acciones preventivas contra el dengue.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta vez, los agentes de las direcciones de Salud, Calidad de Vida y Servicios Urbanos junto a personal de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores y de la UPA N° 20 intervinieron en el sector Los Telefónicos del barrio Independencia.

Allí, concretaron campañas de sensibilización, fumigaciones en patios y alrededores de viviendas y descacharreo para retirar de las viviendas los objetos que pudieran acumular agua.

Se trata de acciones coordinadas dentro de un programa de trabajo preventivo y que continuará en otros sectores de la ciudad.