El Centro de Jubilados del barrio Tradición celebrará el Día de la Tradición con una cena a la canasta

La propuesta pensada para compartir una noche entre amigos, en un ambiente de camaradería y alegría popular, buscando revalorizar las costumbres y expresiones culturales argentinas.

Hoy 17:31
Centro de Jubilados

El Centro de Jubilados del barrio Tradición invita a toda la comunidad a participar de la celebración por el Día de la Tradición, que se realizará el sábado 15 de noviembre desde las 21 horas en la sede de la institución, ubicada en calle Patrocinia Díaz 650.

La propuesta será una cena a la canasta, pensada para compartir una noche entre amigos, en un ambiente de camaradería y alegría popular. 

Desde la organización destacaron que el encuentro busca revalorizar las costumbres y expresiones culturales argentinas, reuniendo a vecinos y socios en torno a la música, la danza y los sabores tradicionales.

El evento forma parte de las actividades que el centro lleva adelante durante el año para fortalecer los lazos comunitarios y brindar espacios de encuentro y recreación para adultos mayores y sus familias.

TEMAS Centro de Jubilados

