Con actividades barriales se dio por finalizado el “Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama”

Hoy 18:04

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, culminó las acciones del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, desarrolladas durante todo octubre en distintos centros de atención primaria de la ciudad.

El cierre de la campaña tuvo lugar en el CAMM Avenida, donde el personal llevó adelante actividades informativas y de sensibilización bajo la consigna “Puerta a puerta, prevenir es vivir”, promoviendo la detección temprana, los controles periódicos y la importancia del autocuidado en la salud de las mujeres.

En este sentido, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Durante todo el mes de octubre trabajamos con los equipos de salud de cada centro, acercando información, controles y acompañamiento a las vecinas. La prevención y la detección temprana son claves para salvar vidas, y este compromiso continúa durante todo el año”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de salud impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la prevención, la promoción de hábitos saludables y el acceso equitativo a la atención sanitaria en cada barrio.