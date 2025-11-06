Fuerte presencia argentina en los The Best 2025: Messi, Dibu y hasta un hincha de Racing

La FIFA dio a conocer las ternas para los galardones de la temporada 2024/25, con fuerte presencia nacional: desde figuras de la Selección hasta un fanático académico que recorrió Sudamérica a dedo.

Hoy 19:14

La FIFA reveló este jueves la lista de nominados para los premios The Best 2025, y la Argentina vuelve a tener una presencia destacada. Desde Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez hasta un hincha de Racing, los nombres nacionales dirán presente en distintas categorías que reconocen lo mejor del fútbol mundial de la temporada 2024/25.

En la terna al Mejor Arquero del Mundo, el Dibu Martínez buscará repetir lo conseguido en 2022 y 2024. El marplatense compartirá nominación con Gianluigi Donnarumma —gran favorito tras el triplete con el PSG—, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczęsny.

En el Once Ideal Masculino, la representación argentina es aún mayor. Messi, Lautaro Martínez y Mateo Retegui integran el sector ofensivo, mientras que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen entre los mediocampistas, y Nicolás Otamendi completa la presencia nacional en la defensa.

Además, la historia de Alejo Ciganotto, hincha de Racing, fue reconocida por la FIFA en la categoría “Mejor Hinchada”. El fanático académico viajó “a dedo” a todos los partidos de visitante durante la Copa Sudamericana 2024, recorriendo más de 6.500 kilómetros en total.

Los ganadores se definirán mediante el voto de capitanes y técnicos de las 211 federaciones afiliadas, periodistas especializados y del público general, que podrá participar a través del sitio oficial de la FIFA hasta el viernes 28 de noviembre.