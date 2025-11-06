GP de Brasil: Franco Colapinto clasificó 16° para la carrera Sprint de F1 paulista

El argentino no pudo progresar en la tanda cronometrada que ordenó la grilla de la carrera sabatina de Interlagos, y quedó eliminado en la primera ronda con el Alpine.

Hoy 16:19

Apenas 60/1000 le impidieron a Franco Colapinto poder continuar clasificando con el Alpine A525 en la sesión correspondiente para la carrera Sprint de Fórmula 1, que se disputará este sábado en el renovado autódromo "José Carlos Pace" de Interlagos que es sede del Gran Premio de San Pablo.

Calzando neumáticos de compuesto medio, el piloto argentino salió a la pista de 4.309 metros y completó seis vueltas, pudiendo establecer en la mejor un tiempo de 1m10s441, y quedar a 0s814 de quien fue entonces el más rápido, Lando Norris (McLaren), en tanto era relegado por el Mercedes del italiano Kimi Antonelli con esas seis décimas.

Durante la primera parte del ensayo, el oriundo de Pilar utilizó neumáticos duros nuevos, con los que trabajó durante 19 giros, realizando un par de detenciones en boxes para ajustes aerodinámicos y chequeos técnicos. En ese tramo, su mejor tiempo fue de 1m12s338, dejando buenas sensaciones en el comportamiento del monoplaza francés.

En el tramo final, Colapinto volvió a la pista con compuestos blandos nuevos, logrando mejorar su registro con una marca de 1m11s160 tras completar nueve vueltas. De esta forma, el argentino quedó a 1s185 del líder de la sesión, Lando Norris (McLaren), y a 479 milésimas de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien realizó un trabajo similar durante la hora de actividad.

La actuación del joven piloto en el arranque del fin de semana en Brasil dejó una imagen alentadora para Alpine, que buscará mejorar su rendimiento en clasificación y carrera, mientras Colapinto continúa consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Agenda de Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

• Práctica libre: 11:30 (hora de Argentina y Brasil)

• Clasificación Sprint: 15:30

• Carrera Sprint: 11:00

• Clasificación para el GP: 15:00

• Carrera principal: 14:00 (71 vueltas)

La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, cerca de un tercio de la distancia total, y repartirá puntos a los ocho primeros (de 8 a 1). Colapinto intentará aprovechar cada sesión para acercarse a la zona de puntos y mantener su progreso dentro de la parrilla.