Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Quimsa peleó, pero cayó ante Instituto en Córdoba por la Liga Femenina

La Fusión cayó por 62 a 56, en el marco de una nueva presentación por el certamen femenino de básquet. Este sábado seguirá la gira cuando visiten a Hindú.

07/11/2025

La Asociación Atlética Quimsa dejó una buena imagen en Córdoba, aunque no le alcanzó para vencer al puntero Instituto, que se impuso por 62 a 56 en un duelo intenso y cambiante por una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comienzo del encuentro fue parejo, tres triples de López y el ingreso de Fissolo sumó en las cordobesas, por la visita la siempre rendidora Campos y la presencia en la pintura de Della Rosa las ponía al frente 18/17. 

En el segundo parcial el banco de coach Brao aportó con Peralta, Molina y Paoli, pero las dueñas de casa se fueron arriba al entretiempo 33/32 gracias a la efectividad en libres y una bomba de Torres.

En el complemento bajó la efectividad de ambos elencos, a falta de diez minutos Instituto al frente 43/42.

En el epílogo asomaron nuevamente los triples de La Gloria para sacar diferencia de ocho, en el otro lado descontó Campos junto a una bomba de Molina. El cierre fue para Sagardoy qué tras ser asistida por Sienra liquidó la historia, victoria de Instituto por 62 a 56. 

En las ganadoras Brisa López 15, en La Fusión Campos 15 y Molina 13.

Las santiagueñas estarán visitando este sábado a Hindú desde las 20:30 horas.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  2. 2. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  3. 3. Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz con una foto en sus redes sociales
  4. 4. El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina entregó el cadáver de otro de los rehenes en Gaza
  5. 5. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT