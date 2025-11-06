Quimsa peleó, pero cayó ante Instituto en Córdoba por la Liga Femenina

La Fusión cayó por 62 a 56, en el marco de una nueva presentación por el certamen femenino de básquet. Este sábado seguirá la gira cuando visiten a Hindú.

La Asociación Atlética Quimsa dejó una buena imagen en Córdoba, aunque no le alcanzó para vencer al puntero Instituto, que se impuso por 62 a 56 en un duelo intenso y cambiante por una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet.

El comienzo del encuentro fue parejo, tres triples de López y el ingreso de Fissolo sumó en las cordobesas, por la visita la siempre rendidora Campos y la presencia en la pintura de Della Rosa las ponía al frente 18/17.

En el segundo parcial el banco de coach Brao aportó con Peralta, Molina y Paoli, pero las dueñas de casa se fueron arriba al entretiempo 33/32 gracias a la efectividad en libres y una bomba de Torres.

En el complemento bajó la efectividad de ambos elencos, a falta de diez minutos Instituto al frente 43/42.

En el epílogo asomaron nuevamente los triples de La Gloria para sacar diferencia de ocho, en el otro lado descontó Campos junto a una bomba de Molina. El cierre fue para Sagardoy qué tras ser asistida por Sienra liquidó la historia, victoria de Instituto por 62 a 56.

En las ganadoras Brisa López 15, en La Fusión Campos 15 y Molina 13.

Las santiagueñas estarán visitando este sábado a Hindú desde las 20:30 horas.