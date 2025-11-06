Olímpico tuvo una buena noche en el Vicente Rosales y se impuso ante Unión

El Negro se quedó con el triunfo ante los santafesinos por 96 a 70, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional.

07/11/2025

Olímpico volvió a sonreír en la Liga Nacional tras superar con contundencia a Unión de Santa Fe por 96 a 70 en el estadio Vicente Rosales, en una noche donde los bandeños levantaron el nivel y exhibieron su mejor cara en la segunda mitad del encuentro.

Unión se llevó el primer cuarto por 18 a 16 gracias al buen inicio ofensivo de Balbi (7 puntos) y Guerra (5), mientras que Olímpico, sin Granberry por lesión, encontró respuestas en Vieta y Pérez desde el perímetro, además del aporte interior de Bressan cerca del aro. La paridad se mantuvo en el segundo cuarto, con ambos equipos aprovechando las fragilidades defensivas.

Olímpico sostuvo su ofensiva en Vieta, Pérez y Bressan, mientras que Unión se mantuvo en partido con Balbi, Queiros y Guerra como principales vías de gol. El local logró cerrar mejor y se fue al descanso arriba por 40 a 36. En la segunda mitad, Olímpico fue una máquina. Elevó su intensidad en defensa, corrió la cancha y mostró una gran efectividad ofensiva.

Ascanio se convirtió en el eje del equipo con 24 puntos, acompañado por Vieta y un partidazo de Romegialli. El conjunto bandeño dominó con claridad el complemento y terminó quedándose con una contundente victoria por 96 a 70, para volver al triunfo y dejar una gran imagen en casa.