Flavio Briatore elogió la evolución de Franco Colapinto: “Su madurez cambió completamente”

El asesor ejecutivo de Alpine rompió el silencio tras ratificar al joven piloto argentino para la próxima temporada de F1.

Hoy 13:49

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, rompió el silencio tras la confirmación de que Franco Colapinto seguirá como piloto titular en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El histórico dirigente italiano admitió que el equipo tuvo dudas al principio sobre el rendimiento del joven argentino, pero destacó una gran evolución en su madurez y compromiso en los últimos meses.

“Lo que es más difícil para estos jóvenes chicos es que llegan al ambiente de la Fórmula 1 con un montón de presión de los sponsors, el equipo...”, comenzó Briatore en diálogo con el sitio oficial de la F1. “Desafortunadamente, no tenemos un auto para lucirse. Es difícil de manejar. Creo que, en el principio, Franco estaba un poco perdido y necesitaba tres o cuatro carreras para sentirse mejor”, explicó.

“Ahora es una persona diferente”

Briatore resaltó el crecimiento personal y profesional del piloto argentino de 22 años, subrayando su involucramiento técnico y su mentalidad dentro del equipo. “Si ves lo que era Franco en el principio, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente. Está mucho más seguro, más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo para rendir al máximo. Dedica mucho tiempo a comprender mejor el auto”, aseguró el empresario.

El italiano también remarcó que esa transformación fue evidente incluso en su trato personal: “Pasé mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. Su madurez en los últimos meses cambió completamente. Está hablando conmigo como una persona diferente, con más responsabilidad. Entiende lo que está haciendo con el equipo y con la ingeniería. Realmente me ha sorprendido”.

Según Briatore, no todos en Alpine estaban convencidos de Colapinto al principio: “Al principio, había muchas personas en el equipo que no estaban convencidas del desempeño de Franco. Pero seguí apostando por él, y ahora todos creen que es fantástico para nosotros. Es el compañero ideal para Pierre”.

Una dupla consolidada en Alpine

Briatore también destacó la buena relación entre Colapinto y Pierre Gasly, lo que consolidó una estructura más equilibrada en el equipo francés. “La relación con Gasly es muy buena. Franco siente que es parte del equipo. Antes, teníamos sólo un piloto y todo caía en los hombros de Pierre. Ahora dividimos el peso: está en los hombros de Pierre y Franco, y Franco lo está manejando bien”, sostuvo.

El dirigente además reconoció que Alpine no tenía muchas opciones para reemplazar a Colapinto, y aunque elogió al joven Paul Aron, consideró que el estonio aún necesita más experiencia como piloto de reserva antes de dar el salto a la titularidad.

“Nuestro auto será mucho mejor”

Finalmente, Briatore reafirmó que todo el enfoque de Alpine está puesto en el nuevo monoplaza que debutará con el reglamento 2026 y el motor Mercedes. “Mi trabajo es entregar el auto ideal para Pierre y Franco el próximo año. Lo prometo: nuestro auto va a ser mucho mejor que lo que es ahora mismo”, sentenció el asesor ejecutivo.

Con confianza renovada y la apuesta firme por Colapinto, Alpine encara una nueva etapa de reconstrucción en la Fórmula 1. Para Briatore, la madurez del joven argentino es una de las piedras angulares del futuro del equipo.