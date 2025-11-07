Una mujer desarrolló “piel de serpiente” tras usar una crema durante 10 años

La mujer usó "medicina tradicional china pura" y gastó alrededor de 14.000 dólares. Su estado de salud está bajo control médico.

Hoy 20:50

Una mujer china fue hospitalizada tras desarrollar en su piel patrones rojos y morados con forma de serpiente, después de más de una década de usar una crema de "medicina tradicional", informó el jueves South China Morning Post.

La paciente de 40 años, identificada con el seudónimo de Tingting , ingresó en octubre en el Hospital Zhongda de la Universidad del Sudeste en Nanjing, provincia de Jiangsu, y reveló que estaba usando la crema sin consultar a un médico.

Además de la inusual afección cutánea con estrías que cubren todo su cuerpo, Tingting tiene sobrepeso y antecedentes de hipertensión arterial, factores que pueden haber influido en su salud general y en la gravedad de sus síntomas. La mujer sufría de hinchazón en las extremidades inferiores, náuseas frecuentes, vómitos y entumecimiento en las manos.

Según Tingting, su calvario comenzó hace diez años, cuando le aparecieron manchas rojas y picazón en la parte inferior de la pierna derecha. Al rascarse constantemente, las lesiones se extendieron rápidamente por todo el cuerpo.

Para encontrar una solución, recurrió a Internet y descubrió una crema para la piel muy publicitada, cuyo nombre no se reveló. El vendedor afirmaba que la crema estaba hecha con "medicina tradicional china pura" y que podía "curar todo tipo de enfermedades de la piel".

Desesperada por encontrar alivio, Tingting compró la crema y la usó continuamente durante una década, llegando a gastar más de 100.000 yuanes (14.000 dólares). "Cuando empecé a usarla, el efecto antiprurito fue notable. Pensé que por fin había encontrado la medicina adecuada", declaró.

Los exámenes descubrieron que sus niveles de cortisol habían disminuido drásticamente y fue diagnosticada insuficiencia adrenocortical secundaria, un trastorno en el que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas esenciales. Tras la intervención médica, su estado ha comenzado a mostrar signos de mejoría.

"Muchas de las llamadas pomadas para la piel 'puras a base de hierbas y libres de hormonas' que se venden en línea están secretamente adulteradas con potentes esteroides", declaró Wang Fei, jefe de dermatología del Hospital Zhongda de la Universidad del Sudeste al Yangtse Evening Post.

"Los esteroides pueden aliviar rápidamente la picazón, el enrojecimiento y otros síntomas cutáneos. Sin embargo, su uso tópico prolongado genera dependencia. Al suspenderlos, los síntomas pueden reaparecer. Peor aún, los esteroides pueden absorberse a través de la piel y acumularse en el cuerpo con el tiempo, provocando efectos secundarios, suprimiendo la función suprarrenal y causando daños irreversibles a la salud", detalló.