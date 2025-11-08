Ingresar
Doblete de Messi y clasificación del Inter Miami a las semis de la Conferencia Este

El equipo de Mascherano goleó por 4 a 0 a Nashville SC en el Chase Stadium y avanzó a la siguiente instancia.

08/11/2025
Messi Inter Miami

Inter Miami CF volvió a mostrar su mejor versión y se metió entre los ocho mejores de la MLS, tras golear 4-0 a Nashville en un partido que dominó de principio a fin. Aunque el inicio fue parejo, el conjunto dirigido por Mascherano fue encontrando su ritmo hasta adueñarse completamente del juego.

El equipo local arrancó algo dormido, pero con el correr de los minutos empezó a inclinar la cancha. Lionel Messi, otra vez figura, aportó su magia con un nuevo caño —otra vez a Edvard Tagseth— y comandó los ataques del conjunto rosa. Antes del descanso, Inter Miami se fue al vestuario con una ventaja justa, que luego amplió con autoridad en el complemento.

El chileno Darío Allende fue el gran protagonista del cierre del partido, marcando dos goles: uno bien de nueve, empujando en el área chica, y otro tras una gran asistencia de Messi, definiendo con clase por encima del arquero para sellar el 4-0 definitivo.

Detrás de la brillantez ofensiva, también hubo solidez. Ríos Novo respondió cada vez que lo exigieron y logró mantener el arco en cero, algo que el equipo no conseguía con frecuencia en la temporada.

Con esta victoria, Inter Miami avanza con confianza a la siguiente instancia de los Playoffs de la MLS, donde enfrentará de visitante a FC Cincinnati el sábado 23 o domingo 24 de noviembre. El sueño de la MLS Cup sigue más vivo que nunca.

