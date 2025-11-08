Los detalles del nuevo contrato que Franco Colapinto firmó con Alpine para correr en la Fórmula 1 en 2026

El piloto argentino será titular en la escudería francesa durante toda la temporada y llenó de euforia a los fanáticos.

Hoy 08:37

El argentino Franco Colapinto fue confirmado oficialmente como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, una noticia que llenó de alegría a los fanáticos en la previa del Gran Premio de Brasil. El anuncio, que se hizo esperar, generó gran entusiasmo entre los seguidores del automovilismo argentino y marcó un hito en la carrera del joven piloto.

La encargada de comunicar la novedad fue María Catarineu, representante de Colapinto, quien habló con la prensa en el paddock del circuito. Según explicó, el acuerdo con la escudería francesa fue firmado a comienzos de este año por cinco temporadas, aunque hasta ahora no estaba definido el rol que ocuparía el argentino dentro del equipo.

Con la confirmación oficial, Colapinto será piloto titular de Alpine durante toda la temporada 2026, sin limitaciones de carreras ni alternancias con el rol de reserva. Esta designación pone fin a semanas de especulaciones y consolida su posición en la Fórmula 1. No obstante, su futuro más allá de ese año dependerá de su rendimiento, ya que a finales de 2026 se evaluará su continuidad para 2027.

Además, según los términos de su contrato, el vínculo con Alpine se extenderá hasta 2030, momento en el cual Franco deberá regresar a Williams, equipo en el que comenzó su trayectoria en la categoría y al que aún pertenece.

Así será la grilla de pilotos de la Fórmula 1 en 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Piloto por confirmar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Piloto por confirmar

Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo)

Valtteri Bottas

Sergio “Checo” Pérez

Audi (ex-Sauber)