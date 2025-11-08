Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 16º
X
Somos Deporte

Los detalles del nuevo contrato que Franco Colapinto firmó con Alpine para correr en la Fórmula 1 en 2026

El piloto argentino será titular en la escudería francesa durante toda la temporada y llenó de euforia a los fanáticos.

Hoy 08:37

El argentino Franco Colapinto fue confirmado oficialmente como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, una noticia que llenó de alegría a los fanáticos en la previa del Gran Premio de Brasil. El anuncio, que se hizo esperar, generó gran entusiasmo entre los seguidores del automovilismo argentino y marcó un hito en la carrera del joven piloto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La encargada de comunicar la novedad fue María Catarineu, representante de Colapinto, quien habló con la prensa en el paddock del circuito. Según explicó, el acuerdo con la escudería francesa fue firmado a comienzos de este año por cinco temporadas, aunque hasta ahora no estaba definido el rol que ocuparía el argentino dentro del equipo.

Con la confirmación oficial, Colapinto será piloto titular de Alpine durante toda la temporada 2026, sin limitaciones de carreras ni alternancias con el rol de reserva. Esta designación pone fin a semanas de especulaciones y consolida su posición en la Fórmula 1. No obstante, su futuro más allá de ese año dependerá de su rendimiento, ya que a finales de 2026 se evaluará su continuidad para 2027.

Además, según los términos de su contrato, el vínculo con Alpine se extenderá hasta 2030, momento en el cual Franco deberá regresar a Williams, equipo en el que comenzó su trayectoria en la categoría y al que aún pertenece.

Así será la grilla de pilotos de la Fórmula 1 en 2026

McLaren

  • Lando Norris
  • Oscar Piastri

Ferrari

  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton

Red Bull

  • Max Verstappen
  • Piloto por confirmar

Aston Martin

  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Mercedes

  • George Russell
  • Andrea Kimi Antonelli

Alpine

  • Pierre Gasly
  • Franco Colapinto

Haas

  • Oliver Bearman
  • Esteban Ocon

Williams

  • Alexander Albon
  • Carlos Sainz

Racing Bulls

  • Piloto por confirmar
  • Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo)

  • Valtteri Bottas
  • Sergio “Checo” Pérez

Audi (ex-Sauber)

  • Nico Hülkenberg
  • Gabriel Bortoleto

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  2. 2. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  3. 3. Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz con una foto en sus redes sociales
  4. 4. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
  5. 5. Con Franco Colapinto como protagonista, sigue la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT