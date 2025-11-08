Polémica en Masterchef Celebrity: Eugenia Tobal quiere abandonar el reality

Luego de que trascendiera que la producción de Telefe no habría aceptado una eventual renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef Celebrity, la propia participante rompió el silencio y aclaró cuál será su futuro en la competencia. Tensa situación con dos de los jurados.

Hoy 09:04

Eugenia Tobal rompió el silencio sobre los rumores que comenzaron a circular en torno a su supuesta renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), luego de que trascendiera que habría recibido un comentario fuera de lugar por parte de Germán Martitegui.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Buen día. ¡No!", le respondió la actriz a Pilar Smith de manera cortante, ante la consulta de la periodista, quien estaba muy interesada en confirmar si era cierta la noticia que había comenzado a circular.

Recordemos que todo habría comenzado cuando el chef le hizo un comentario que ella consideró fuera de lugar, preguntándole “qué tenía en la cabeza” al momento de presentar su plato. Ese episodio le habría causado un profundo malestar a la actriz y podría haberla llevado a tomar la decisión de renunciar.

Qué dijo Marcela Tauro sobre la renuncia de Eugenia Tobal

Marcela Tauro en Intrusos (América TV) brindó detalles de la aparente renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef Celebrity (Telefe) que no fue aceptada por el canal de las pelotitas.

“Me dicen que ella quiso renunciar, pero que no la dejan, no le aceptan la renuncia”, indicó la periodista al revelar información exclusiva sobre la situación de la actriz dentro del reality. Luego, amplió con la tajante respuesta que habría recibido la actriz por parte de la producción: “Le dijeron: ‘ahora el lunes vas a tener que cocinar y hacerlo mal, quemá la comida o algo, porque te tienen que eliminar, no te podés ir’”.

Según contó, también le explicaron a Tobal los motivos contractuales que le impedirían abandonar el certamen de manera voluntaria: “Los demás (que se fueron) eran por contrato, estaba estipulado. Si no lo pusiste en el contrato no podés renunciar”.

“Pero sí está molesta y mucho con Martitegui y un poco con Betular”, agregó Tauro al referirse al enojo de la actriz tras el tenso episodio con los chefs. Y concluyó al describir el difícil momento emocional que estaría atravesando Tobal durante las grabaciones: “No van a decir que se va por esto, pero lo que pasa es que dicen que se va llorando todos los días”.