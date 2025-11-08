Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

La Justicia decidió no aceptar el pedido del abogado defensor del empresario, condenado a 19 años de prisión.

Hoy 10:14

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado del acusado, Fernando Ezequiel Sicilia, había hecho el pedido para que “pueda concurrir a su domicilio a cuidar a su hija cuatro veces por semana”, argumentando que no existía posibilidad de riesgo de fuga y que estaría acompañado de su mujer, su hija mayor y la más pequeña que tienen en común.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución del juez, “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi” y "por el momento, es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona”.

Luego el letrado se comunicó con el portal Infobae y explicó que esta decisión “era de esperar”, aunque optaron por apelar pese a que creen que los resultados nuevamente serán negativos para ellos.

¿Cómo está Julieta Prandi después del juicio?

Julieta Prandi estuvo en LAM luego de que su juicio contra Claudio Contardi terminara en una condena a 19 años de prisión por violencia de género y violación reiterada para hablar de su presente.

“Ahora soy una mujer feliz y enamorada. Yo lo que les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo”, expresó la modelo en el ciclo de América TV y sumó: “Fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso”.