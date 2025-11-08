Dua Lipa emocionó a todos al cantar “De Música Ligera” de Soda Stereo ante un River repleto

La artista británica inauguró su Radical Optimism Tour en Buenos Aires con un show deslumbrante ante un estadio repleto. El momento más impactante llegó cuando interpretó el clásico de Gustavo Cerati, sorprendiendo al público con su impecable pronunciación y su respeto por el rock argentino.

Hoy 11:24

Dua Lipa volvió a conquistar al público argentino. La estrella británica abrió la primera noche de su Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate, que lució colmado por miles de fanáticos que agotaron las entradas para verla en vivo. Con una puesta en escena internacional, coreografías precisas y un despliegue visual de alto impacto, la cantante ofreció un show vibrante que marcó el inicio de una gira mundial cargada de energía y conexión emocional.

Pero el instante más recordado de la noche llegó cuando, entre luces y gritos, Dua Lipa sorprendió a todos al interpretar “De Música Ligera”, el himno eterno de Soda Stereo. La cantante, que recientemente finalizó un curso de español, cantó la letra con fluidez y una pronunciación perfecta, sumándole su estilo pop característico.

El gesto fue celebrado con una ovación unánime que recorrió todo el estadio. En cuestión de minutos, el video de su interpretación se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos destacaron su respeto por la cultura musical argentina y el homenaje al legado de Gustavo Cerati.

“Fue un momento mágico”, comentaron asistentes en las redes, donde la etiqueta #DuaLipaEnRiver se convirtió en tendencia. El público coreó junto a la artista cada estrofa del clásico, sellando una comunión única entre el pop internacional y el rock nacional.

Durante su estadía en Buenos Aires, Dua Lipa fue protagonista de un verdadero fenómeno. Desde su llegada al país, fue seguida por una multitud de admiradores que la esperaron en las inmediaciones del hotel en el barrio de Recoleta, donde se hospeda junto a su hermana, Rina Lipa. La cantante también fue vista disfrutando de la gastronomía local y recorriendo distintos puntos de la ciudad antes del concierto.

Con esta presentación, Dua Lipa no solo reafirmó su poder global, sino también su vínculo afectivo con el público argentino. Su homenaje a Soda Stereo quedará como uno de los momentos más emotivos de su gira y una muestra de que la música, cuando se interpreta con respeto y pasión, no tiene fronteras.