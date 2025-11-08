Franco Colapinto revolucionó Interlagos: entre selfies, risas y un insólito disfraz de seguridad

Colapinto recorrió el predio, firmó autógrafos, posó para selfies y disfrutó del contacto con el público. El momento más delirante llegó cuando el bonaerense apareció en escena… irreconocible.

El piloto argentino desató la locura en el Fan Zone del Gran Premio de Brasil. Firmó autógrafos, se sacó fotos con los fanáticos y protagonizó un momento desopilante al aparecer disfrazado, acompañando a Esteban Ocon como si fuera parte de su custodia.

El clima previo a la acción en pista tuvo un inesperado protagonista: Franco Colapinto. El joven piloto argentino se convirtió en una de las figuras del Fan Zone en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde cientos de fanáticos se acercaron para saludarlo, conseguir una foto o simplemente gritarle su apoyo con banderas celestes y blancas.

Con su habitual simpatía, Colapinto recorrió el predio, firmó autógrafos, posó para selfies y disfrutó del contacto directo con el público brasileño y argentino que copó las tribunas. Pero el momento más delirante llegó cuando el bonaerense apareció en escena… irreconocible.

Peluca rubia, bigote falso, lentes oscuros y gorra: así se camufló para acompañar al piloto francés Esteban Ocon, interpretando con total seriedad el papel de guardaespaldas. La broma duró apenas unos segundos, hasta que el público descubrió quién se escondía detrás del disfraz y estalló en aplausos y carcajadas.

Lejos de los flashes de la pista, Colapinto volvió a demostrar que su carisma también corre a fondo fuera del auto. Su espontaneidad y humor se ganaron otra vez el corazón de los hinchas, que lo siguieron con entusiasmo durante toda la jornada.

Más allá de la anécdota, la presencia de Colapinto en el Fan Zone marcó un nuevo paso en su consolidación dentro del mundo de la Fórmula 1. A sus 22 años, el joven oriundo de Pilar no solo muestra talento y madurez deportiva, sino también una conexión auténtica con la gente, algo que en este ambiente pocas veces se ve.

El domingo será tiempo de ponerse serio y acelerar en la pista de Interlagos. Pero este sábado quedará en la memoria como la jornada en que Franco Colapinto cambió el casco por una peluca y una sonrisa, confirmando que también fuera del circuito sabe cómo robarse todas las miradas.