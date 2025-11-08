Julián Álvarez opinó sobre la chance de Barcelona y reveló que estuvo cerca de PSG

La Araña es la figura de Atlético de Madrid y desde hace tiempo que desvela al Barça, aunque hizo lo mismo con Paris Saint Germain antes de que se consagrara campeón de la Champions League.

El brillante presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid lo posiciona como uno de los delanteros más codiciados del fútbol europeo. Con apenas 25 años, el argentino se transformó en una pieza clave del equipo de Diego “Cholo” Simeone, capaz de adaptarse a cualquier función ofensiva: delantero centro, falso nueve, extremo o enganche, “La Araña” brilla en todas las posiciones.

Su rendimiento no pasa desapercibido y en España ya lo vinculan con el FC Barcelona, que busca un sucesor para Robert Lewandowski. En diálogo con el diario L’Équipe, Álvarez se refirió a los rumores que lo acercan al conjunto catalán: “Veo lo que se dice en las redes sociales… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada”,

expresó, dejando abierta la posibilidad de un cambio de aires a mediados de 2026.

El interés del PSG

Durante la entrevista, el ex-River también confirmó que el Paris Saint Germain intentó ficharlo la temporada pasada, cuando decidió dejar el Manchester City: “Cuando firmé con el Atlético el año pasado, se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre los directivos del PSG y mi agente. Mostraron interés en ficharme, pero no se concretó”,

reveló el delantero, quien finalmente eligió mudarse a Madrid.

Aquella decisión terminó siendo clave: el PSG terminó conquistando la Champions League, pero Álvarez encontró en el Atlético de Madrid un lugar ideal para su crecimiento futbolístico y personal.

Un presente soñado en el Atlético

Con nueve goles y cuatro asistencias en la temporada, el argentino es una de las grandes figuras del conjunto colchonero. Por eso, el club decidió blindarlo con una cláusula de 500 millones de euros y extender su contrato hasta 2030.

Su conexión con Simeone es otro de los factores que potencian su rendimiento. “Compartimos la misma visión del fútbol: la pasión, el trabajo, la dedicación, esas ganas de luchar contra dos clubes inmensos, de nunca rendirse, de creer siempre. En el campo, me da confianza y me concede total libertad. Nuestra relación es muy positiva”,

destacó el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina.

Mientras Barcelona y PSG siguen atentos a su futuro, Julián Álvarez disfruta de su mejor momento en el Atlético de Madrid, donde se consolidó como una de las estrellas más completas del fútbol europeo.