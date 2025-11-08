La Liga Santiagueña tuvo una valiosa experiencia en el Torneo Nacional de Futsal AFA en Misiones

El certamen reunió a las 12 mejores ligas del país.

Hoy 12:59

El seleccionado de la Liga Santiagueña de Fútbol completó su participación en el Torneo Nacional de Futsal AFA, que se desarrolla en el Polideportivo “Finito” Gehrmann de Posadas, Misiones, y que reúne a las 12 mejores ligas del país. Si bien los resultados no acompañaron, la experiencia fue considerada altamente positiva en el marco del crecimiento del fútbol de salón en Santiago del Estero.

El elenco santiagueño integró la Zona D y debutó con una derrota 3-1 ante Río Turbio. En la segunda fecha cayó por 3-1 frente a Mar del Plata, y cerró su participación con un 3-0 en contra ante Rosario. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico destacó la importancia del aprendizaje que dejó el certamen nacional.

“Todo es un proceso de aprendizaje, donde no estamos lejos, pero hay que seguir trabajando en todo”, coincidieron los entrenadores Alejandro Páez y Marcos Orellana, quienes valoraron el desempeño del grupo en su primera participación nacional.

El plantel santiagueño estuvo integrado por Ángel Albornoz, Walter Alcaide, Fernando Aranda, Gonzalo Artiga, Matías Chávez, Julián Coronel, Guido Gerez Espeche, Lucas Guzmán, Ramón Leguizamón, Cristian Queirolo, Pablo Reinoso, Martín Rodríguez y Maximiliano Villalba López.

El cuerpo técnico se completó con Alejandro Páez (DT), Marcos Orellana (DT) y José Rodríguez (auxiliar). Los goles del equipo fueron convertidos por Pablo Reinoso y Cristian Queirolo, ambos con un tanto.

Cabe destacar que la Liga Santiagueña llegó a este torneo tras consagrarse campeón de la Región Norte, dejando en el camino a los representantes de Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán, logrando así su histórico pase al Nacional.

Agradecimiento especial

El seleccionado santiagueño de Futsal AFA expresó su agradecimiento a la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial, al presidente del Consejo Federal, Pablo Ariel Toviggino, al personal del CIC de La Banda, a cargo de Patricia Villacorta, por su apoyo y colaboración y sponsors.Gracias a ellos, el plantel pudo realizar su preparación previa al certamen sin costos, lo que permitió encarar el desafío nacional en las mejores condiciones posibles.

Con este paso, la Liga Santiagueña continúa fortaleciendo su proyecto de desarrollo en el fútbol de salón, con la mirada puesta en seguir creciendo y consolidarse entre las ligas más competitivas del país.