Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan antes de fin de año: se confirmó la fecha de la boda civil

La cantante y el futbolista dieron el paso que muchos esperaban: celebrarán su casamiento por Civil. La ceremonia será íntima y la fiesta quedará para más adelante por compromisos laborales.

Hoy 15:59

Después de meses de rumores, idas y vueltas, finalmente Tini Stoessel y Rodrigo de Paul decidieron formalizar su relación. Según confirmó la revista Para Tí a partir de fuentes cercanas a la pareja, el casamiento por Civil se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, en una ceremonia privada que marcará un nuevo capítulo en su historia de amor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja, que mantiene una relación intermitente desde hace varios años, habría elegido una celebración íntima y discreta, rodeada únicamente de familiares y amigos muy cercanos. “Quieren que sea un momento muy cuidado, sin grandes exposiciones mediáticas”, aseguraron allegados a la producción del evento.

Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Por motivos laborales, la fiesta de casamiento se realizaría más adelante. Mientras Tini se prepara para el lanzamiento de su nueva etapa musical con Futttura, Rodrigo de Paul continúa su temporada con el Inter Miami CF, donde comparte equipo con Lionel Messi.

La unión entre la artista y el mediocampista promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del año, no solo por la popularidad de ambos, sino también por el impacto mediático que siempre rodeó a su relación.

Con la fecha confirmada y los preparativos en marcha, el cierre de 2025 traerá un final feliz para una de las parejas más seguidas del espectáculo y del deporte argentino.