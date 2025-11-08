En Interlagos, Franco Colapinto cerró su labor en la 15ª posición en la Fórmula 1

La performance del Alpine le permitió cumplir con todas las vueltas del GP de San Pablo, y ver nuevamente la bandera de cuadros en su 24ª jornada. El vencedor fue quien lidera el campeonato, Lando Norris con McLaren.

Hoy 15:46

Difícil, pero no imposible, fue el objetivo de Franco Colapinto en la competencia principal del Gran Premio de San Pablo, que se corrió en el autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos, y en donde pudo recorrer el total del recorrido con el Alpine A525, que fue rearmado en la mayoría de sus piezas luego del fuerte despiste en la carrera Sprint del sábado.

Cumpliendo con una estrategia de dos paradas en boxes, el piloto argentino disputó la prueba paulista utilizando neumáticos de compuesto medio en las 71 vueltas, con los cuales fue por un momento el más rápido de la pista de 4.309 metros (con 1m12s816), demostrando una equilibrada prestación que le permitió atacar y defenderse, demostrando que la unidad contó con una evolución en esa reparación.