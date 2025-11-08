Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Quimsa no logró sostener la ventaja y cayó ante Hindú por la Liga Femenina

Las Fusionadas perdieron por un ajustado 45-44 en el cierre de su gira por Córdoba.

Hoy 23:58
Quimsa Hindú
Quimsa Hindú
Quimsa femenino
Quimsa femenino

En un cierre infartante, Quimsa no logró sostener la ventaja y terminó cayendo por la mínima ante Hindú en Córdoba por 45 a 44, en una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. El equipo de Eduardo Brao dejó una buena imagen, pero se volvió con las manos vacías tras un duelo muy parejo y de bajo goleo. 

Las cordobesas comenzaron mejor, pero luego de ir 0 - 4 las dirigidas por Brao pasaron al frente gracias a las anotaciones de Boggetti y Campos para quedarse con el primero 13 a 7.

El juego siguió con Hindú igualando en 15 por lado gracias a los triples de Valdez y Costello. Quimsa consiguió algunos tantos con Iturre y Peralta mientras que las locales pasaban al frente 25/22 gracias a buenas defensas de D'agostino y el goleo de Alegre.

Tras el entretiempo, la historia siguió pareja, solamente lo ganaba el dueño de casa 33/29 con un cuarto por delante.
En el cierre un par de dobles de Alegre aumentaron la Brecha, Quimsa emparejó nuevamente con Molina e Iturre ante un rival que perdió varias pelotas y la visita pasó al frente 38/37 con libres de Boggetti. 

En un final para cualquiera, Hindú se encontró más fino con Galfrascoli y Niz para imponerse solamente por 45 a 44.

Malvina D’Agostino brilló con 13 rebotes, 12 puntos y 6 tapas, además de los 10 de Melina Niz. En la visita, 10 de Lorena Campos y 14 rebotes con 8 tantos para Clara Della Rosa.

Las Fusionadas estarán recibiendo el lunes a Naútico de Rosario en el Estadio Ciudad desde las 21 horas.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lula da Silva coordina asistencia tras el tornado que arrasó con una localidad del sur de Brasil
  2. 2. Voraz incendio de un contenedor movilizó a los bomberos voluntarios en el barrio Almirante Brown
  3. 3. Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”
  4. 4. Hallaron a un hombre muerto en una vivienda de La Plata tras el aviso de los vecinos
  5. 5. Santiago del Estero vuelve a destacarse en el ámbito científico nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT