Quimsa no logró sostener la ventaja y cayó ante Hindú por la Liga Femenina

Las Fusionadas perdieron por un ajustado 45-44 en el cierre de su gira por Córdoba.

Hoy 23:58

En un cierre infartante, Quimsa no logró sostener la ventaja y terminó cayendo por la mínima ante Hindú en Córdoba por 45 a 44, en una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. El equipo de Eduardo Brao dejó una buena imagen, pero se volvió con las manos vacías tras un duelo muy parejo y de bajo goleo.

Las cordobesas comenzaron mejor, pero luego de ir 0 - 4 las dirigidas por Brao pasaron al frente gracias a las anotaciones de Boggetti y Campos para quedarse con el primero 13 a 7.

El juego siguió con Hindú igualando en 15 por lado gracias a los triples de Valdez y Costello. Quimsa consiguió algunos tantos con Iturre y Peralta mientras que las locales pasaban al frente 25/22 gracias a buenas defensas de D'agostino y el goleo de Alegre.

Tras el entretiempo, la historia siguió pareja, solamente lo ganaba el dueño de casa 33/29 con un cuarto por delante.

En el cierre un par de dobles de Alegre aumentaron la Brecha, Quimsa emparejó nuevamente con Molina e Iturre ante un rival que perdió varias pelotas y la visita pasó al frente 38/37 con libres de Boggetti.

En un final para cualquiera, Hindú se encontró más fino con Galfrascoli y Niz para imponerse solamente por 45 a 44.

Malvina D’Agostino brilló con 13 rebotes, 12 puntos y 6 tapas, además de los 10 de Melina Niz. En la visita, 10 de Lorena Campos y 14 rebotes con 8 tantos para Clara Della Rosa.

Las Fusionadas estarán recibiendo el lunes a Naútico de Rosario en el Estadio Ciudad desde las 21 horas.