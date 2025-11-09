Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 17º
X
Regionales

Sangre y muerte: conmoción en Santa Fe por el crimen de una joven de 25 años

El hecho tuvo lugar en Villa Gobernador Gálvez. Hay tres personas detenidas.

Hoy 07:44
Policía de Santa Fe.

Una mujer identificada como Romina Sánchez, de 25 años, fue asesinada el sábado por la tarde en la intersección de Bordahabere y San Martín, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 16 de este sábado, y fue notificado al fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó las primeras medidas de investigación.

Según los primeros testimonios y datos policiales, un llamado al 911 alertó sobre el ataque y la posterior fuga del presunto autor por el puente del lado oeste. Ante esta información, personal policial inició un patrullaje en la zona y detectó a dos hombres en las calles Flor de Nácar y 513, ya en jurisdicción de Rosario.

Al intentar identificarlos, precisa Cadena 3, uno de los sospechosos intentó escapar en una motocicleta, pero fue rápidamente aprehendido. El otro ingresó a una vivienda cercana, donde vecinos indicaron que había entrado un hombre armado. Los agentes ingresaron al domicilio y detuvieron a un hombre y una mujer, hallando dentro de un colchón un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos.

El fiscal Ferlazzo ordenó la intervención del gabinete criminalístico para realizar el relevamiento de la escena, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y croquis del lugar. Además, se dispuso el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a testigos y vecinos que pudieran aportar información sobre el hecho.

Las tareas investigativas continúan para determinar la mecánica del homicidio y la participación de los detenidos en el crimen de Romina Sánchez.

TEMAS Santa Fe

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026
  2. 2. Franco Colapinto afronta el GP de Brasil buscando dejar atrás un arranque para el olvido
  3. 3. En vivo: Santiago del Estero vuelve a vibrar con la tradicional maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  4. 4. Chubut eliminó los fueros en los tres poderes del Estado
  5. 5. Diputados analiza una ley para fortalecer el sistema de búsqueda de personas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT