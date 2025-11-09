Sangre y muerte: conmoción en Santa Fe por el crimen de una joven de 25 años

El hecho tuvo lugar en Villa Gobernador Gálvez. Hay tres personas detenidas.

Hoy 07:44

Una mujer identificada como Romina Sánchez, de 25 años, fue asesinada el sábado por la tarde en la intersección de Bordahabere y San Martín, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 16 de este sábado, y fue notificado al fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó las primeras medidas de investigación.

Según los primeros testimonios y datos policiales, un llamado al 911 alertó sobre el ataque y la posterior fuga del presunto autor por el puente del lado oeste. Ante esta información, personal policial inició un patrullaje en la zona y detectó a dos hombres en las calles Flor de Nácar y 513, ya en jurisdicción de Rosario.

Al intentar identificarlos, precisa Cadena 3, uno de los sospechosos intentó escapar en una motocicleta, pero fue rápidamente aprehendido. El otro ingresó a una vivienda cercana, donde vecinos indicaron que había entrado un hombre armado. Los agentes ingresaron al domicilio y detuvieron a un hombre y una mujer, hallando dentro de un colchón un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos.

El fiscal Ferlazzo ordenó la intervención del gabinete criminalístico para realizar el relevamiento de la escena, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y croquis del lugar. Además, se dispuso el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a testigos y vecinos que pudieran aportar información sobre el hecho.

Las tareas investigativas continúan para determinar la mecánica del homicidio y la participación de los detenidos en el crimen de Romina Sánchez.