Se realizó con éxito el taller de prevención del Chagas en la escuela rural de Ardiles de la Costa

Hoy 07:56

Personal de La Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, a cargo de la Dra. Sandra Seu y del Asesor del Ministerio de Salud, Dr. Oscar Ledesma Patiño, pionero de la lucha de esta enfermedad, llevó a cabo el día jueves pasado un taller educativo de prevención de la enfermedad de chagas. La actividad se realizó en la Escuela 1074, Ardiles de la Costa, con la participación de alumnos y padres.

Durante la jornada se trabajó de manera participativa, brindando información sobre transmisión, prevención y cuidado del entorno para evitar la presencia de la vinchuca, insecto vector de esta enfermedad.

El principal objetivo fue concientizar a los niños, niñas y tutores sobre la importancia de mantener hogares y espacios escolares libres de vinchucas, promoviendo el aprendizaje a través de actividades didácticas.

Los organizadores agradecieron a la comunidad educativa por su participación y el compromiso en esta iniciativa que contribuye al cuidado de la salud.