Mikey Madison se suma al elenco de “My Darling California”, la nueva película de Elijah Bynum

La ganadora del Oscar a mejor actriz por Anora, Mikey Madison, conocida también por sus interpretaciones en Once Upon a Time in Hollywood y Scream (2022), formará parte del elenco principal de My Darling California, el nuevo proyecto del guionista y director Elijah Bynum.

La película, que también contará con Jessica Chastain, Josh Brolin, Chris Pine, Don Cheadle y Charles Melton, será la tercera obra dirigida por Bynum, tras Noches de verano y Magazine Dreams.

Ambientada en Los Ángeles, My Darling California abordará cómo un crimen inusual conecta las vidas de un presentador de televisión, su esposa, un músico de country, dos delincuentes menores y un exconvicto, todos impulsados por el deseo de alcanzar una vida mejor.

La producción estará a cargo de 2AM y Anton, compañía que también financiará el proyecto y gestionará, junto con CAA Media Finance, las ventas internacionales durante el American Film Market (AFM), que se celebrará en Los Ángeles del 11 al 16 de noviembre.

“Elijah es una de las voces más prometedoras del cine actual, y My Darling California lo consolida como un talento de primer nivel”, señaló David Hinojosa, productor de 2AM. Por su parte, Sebastien Raybaud, de Anton, destacó que Bynum “ha escrito algo electrizante” y elogió su capacidad para combinar “profundidad emocional con una gran escala cinematográfica”.

El inicio del rodaje está previsto para mediados de 2026.